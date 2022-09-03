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Вместо Джонсона. Когда в Британии определятся с новым премьером

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Лондон, Суббота 03 сентября 2022 10:17
Вместо Джонсона. Когда в Британии определятся с новым премьером Фото: претенденты на пост премьера Британии Риши Сунака и Лиз Трасс (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В пятницу, 2 сенятбря, в Великобритании завершилось голосование за нового лидера Консервативной партии и премьер-министра, который сменит ушедшего в отставку Бориса Джонсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Имя нового премьера Британии будет известно уже в понедельник, 5 сентября. Победитель вступит в должность во вторник, после официально назначения королевой.

Затем новый британский лидер приступит к формированию Кабинета министров.

BBC со ссылкой на опросы среди консерваторов сообщает, что действующий министр иностранных дел Лиз Трасс является "явным фаворитом" в гонке за кресло премьера. Трасс пользуется большей поддержкой среди членов партии, в то время как ее соперника, бывшего канцлера казначейства Риши Сунака, больше поддерживали депутаты-консерваторы.

Букмекеры в свою очередь дают на победу Трасс 95%, на Сунака - 5%.

Выборы премьера Британии

7 июля Борис Джонсон объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Решение было принято после ряда отставок в правительстве, вызванных скандалом с Крисом Пинчером.

При этом члены британского парламента не поддержали вотум недоверия правительству Джонсона.

Позже в Британии приступили к голосованию за нового премьера. Изначально в конкурсе участвовали 11 политиков, однако к финалу список сократился до двух претендентов - Риши Сунака и Лиз Трасс.

Также отметим, что впервые за время своего правления королева Елизавета II назначит нового премьера в своем поместье Балморал в Шотландии. Обычно монархиня назначала нового главу правительства в Букингемском дворце или Виндзорском замке.

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