Бои за Херсон. Как изменилась ситуация на юге за неделю контрнаступления

Ситуация на Херсонском направлении начала активно развиваться неделю назад, когда ВСУ перешли в контрнаступление. В Генштабе не раскрывают всех подробностей операции, но уже известно о деоккупации нескольких населенных пунктов и серьезных потерях врага на южном фронте.

Подробнее о том, что сейчас происходит в Херсонской области - в материале РБК-Украина .

Украинский флаг снова над Херсонщиной

4 сентября ВСУ подняли государственный флаг над селом Высокополье в северной части Херсонской области.

Фото с флагом, который устанавливают наши военные на крыше здания, опубликовал глава ОП Андрей Ермак. Однако официально информацию об освобождении поселка в Генштабе пока не подтвердили.

Крок за кроком . pic.twitter.com/gW7scjgR28 — Andriy Yermak (@AndriyYermak) September 4, 2022

При этом в своем вечернем обращении президент Зеленский сообщил об освобождении от российских оккупантов 2 населенных пунктов на южном направлении.

Кроме того, 30 августа издание CNN сообщало, что ВСУ выбили оккупантов из четырех сел в регионе - два поселка возле Херсона и еще два - возле Высокополья. В Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Удары по мостам и складам оккупантов

Украинские войска ежедневно атакуют транспортные пути, пункты управления, склады с боеприпасами оккупантов на Херсонском направлении.

ВСУ закрепили огневой контроль над Антоновским, Каховским, Дарьевским мостами, которые враг использовал для переброски техники. Также украинские военные разрушают понтонные переправы, которые пытаются строить россияне.

После серии успешных ударов ВСУ 3 сентября обрушился мост дамбы в Новой Каховке, а железнодорожный мост был сильно поврежден.

В тот же день в Херсоне сдетонировал склад с боеприпасами. Также было попадание в гостиницу, где проживали российские силовики и коллаборанты. А днем ранее было уничтожено общежитие, где могло находиться около 200 оккупантов.

4 сентября прозвучало около 10 взрывов вблизи съезда с Антоновского моста. Всего за воскресенье украинская авиация нанесла 21 удар по позициям, командным пунктам, складам, живой силе и технике оккупантов на южном фронте.

Что говорят в Генштабе

Украинское военное командование не афиширует информацию об освобождении населенных пунктов на юге, чтобы не навредить мирному населению.

При этом в Минобороны сообщают, что операция идет по плану украинских военных. На Херсонщине продолжаются наступательные и оборонные действия.

По словам главы пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, главной задачей ВСУ является лишить врага логистики и мощностей, которые могут быть использованы против нас.

На данный момент украинские военные закрепляются на подконтрольных территориях, ведут позиционные бои, уничтожают командные пункты и транспортные артерии россиян в Херсонской области.

Как заявила Гуменюк, ВСУ имеют достаточно мощности и средств для того, чтобы не позволить оккупантам увеличивать количество своих сил на южном направлении.

Оккупанты отказываются воевать под Херсоном

Российские военные сбегают со своих позиций в Херсонской области и отказываются воевать на фоне успешных действий ВСУ.

Полк так называемой "ДНР" и российские десантники оставили свои позиции, когда украинские военные прорвали первую линию обороны под Херсоном 29 августа.

Российская рота, которая базировалась в спортклубе Херсона, сбежала из города с награбленным имуществом на 5 грузовиках в Крым.

Часть российских военнослужащих под Херсоном подняла бунт, отказываясь воевать. Одной из причин стало неудовлетворительное обеспечение - у военных на передовой не было даже воды. После бунта некоторых солдат забрали представители контрразведки россиян.

Как живет оккупированная Херсонская область

4 сентября почти все населенные пункты оккупированных южных регионов Украины остались без света. Из-за перебоев с электричеством в Херсоне выключили и центральное водоснабжение. Ремонтные работы завершились к вечеру.

Отключение света и воды в Херсоне и области стали регулярным явлением за время оккупации. Также в регионе часто пропадает мобильная связь.

Кроме того, россияне ограничивают перемещение местных жителей. В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражение.

Согласно сводке Генштаба Украины, после успешных атак ВСУ по транспортным переправам военные РФ запретили гражданским пересекать реку Днепр как по мостам, так и на плавсредствах.