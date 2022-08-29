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Херсон и часть области снова остались без света: что известно

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Херсон, Понедельник 29 августа 2022 12:42
Херсон и часть области снова остались без света: что известно Фото: Херсон и часть области снова остались без света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Во временно оккупированном Херсоне и некоторых районах области снова пропал свет. Также жители жалуются на отсутствие водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По сообщениям жителей, света и воды нет в Херсоне, Бериславе, Скадовске, Каховке и в Новой Каховке.

Кроме того, сообщается, что в некоторых районах пропала мобильная связь.

В то же время российские СМИ пишут, что подача электроэнергии якобы прекращена из-за аварии на подстанции в Херсонской области.

Напомним, ранее стало известно, что боевики так называемой "ДНР" отошли со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя.

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Херсон Электроэнергия
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