Херсон и часть области снова остались без света: что известно

Во временно оккупированном Херсоне и некоторых районах области снова пропал свет. Также жители жалуются на отсутствие водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По сообщениям жителей, света и воды нет в Херсоне, Бериславе, Скадовске, Каховке и в Новой Каховке.

Кроме того, сообщается, что в некоторых районах пропала мобильная связь.

В то же время российские СМИ пишут, что подача электроэнергии якобы прекращена из-за аварии на подстанции в Херсонской области.