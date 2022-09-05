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ВСУ уничтожили пункт управления, много живой силы и техники оккупантов, - ОК "Юг"

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Понедельник 05 сентября 2022 02:15
ВСУ уничтожили пункт управления, много живой силы и техники оккупантов, - ОК "Юг" Фото: ВСУ уничтожили пункт управления и много живой силы и техники оккупантов на юге (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные в течение 4 сентября неоднократно мощно били по оккупантах на юге. В результате действий ВСУ был поражен пункт управления, а также уничтожено много живой силы и техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Военные отметили, что наша авиация нанесла 21 удар по позициям, опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил и средств, а также по транспортно-логистическим объектам россиян.

"Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи в интенсивном количестве. Переправы через Днепр и Ингулец находятся под плотным огневым контролем", - указали в ОК "Юг".

Так, в течение боевого дня оккупанты потеряли:

  • 104 солдат;
  • 6 танков;
  • 26 единиц другой бронированной и автомобильной техники;
  • 9 гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б";
  • беспилотный разведчик "Элерон-10".

ВСУ также уничтожили склад вражеских боеприпасов в районе Томиной Балки и понтонну переправу вблизи села Львове,

Кроме этого, украинские воины поразили:

  • пункт управления 35 армии в Каховском районе.
  • два контрольно-наблюдательные пункты батальонных тактических групп 247-го десантно-штурмового полка и 126-й отдельной бригады береговой обороны в Николаевском и Бериславском районах, соответственно.

Напомним, руководитель объединенного координационного пресцентру Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что украинские защитники имеют достаточно средств для того, чтобы не позволить российским оккупантам увеличивать количество своих сил на южном направлении.

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