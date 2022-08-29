Украинские войска отбили четыре села на юге, - CNN

Украинские защитники отбили из-под российской оккупации два села возле Херсона и два - возле Высокополья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам источника издания среди военных, операция защитников началась ночью с массированного обстрела российских позиций и тыла.

"Основное направление наступления было на Правдино. Мы ударили по их пехоте из "ДНР" и "ЛНР", они сбежали. За ними бежал российский десант", - сказал он.

Военный отметил, что украинские военные прорвали российскую оборону в трех местах и освободили четыре населенных пункта.

Источник сообщил, что названия сел - Новодмитровка, Архангельское, Томина Балка и Правдино.

"Многие из них (россиян - ред.) были убиты и захвачены в плен, и много военной техники (было уничтожено - ред.). Мы увидим, как оно пойдет дальше. Наша цель - Херсон", - сказал источник.