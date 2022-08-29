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Украинские войска отбили четыре села на юге, - CNN

Новина українською →
Понедельник 29 августа 2022 21:17
Украинские войска отбили четыре села на юге, - CNN Фото: украинские войска отбили четыре села на юге (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники отбили из-под российской оккупации два села возле Херсона и два - возле Высокополья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам источника издания среди военных, операция защитников началась ночью с массированного обстрела российских позиций и тыла.

"Основное направление наступления было на Правдино. Мы ударили по их пехоте из "ДНР" и "ЛНР", они сбежали. За ними бежал российский десант", - сказал он.

Военный отметил, что украинские военные прорвали российскую оборону в трех местах и освободили четыре населенных пункта.

Источник сообщил, что названия сел - Новодмитровка, Архангельское, Томина Балка и Правдино.

"Многие из них (россиян - ред.) были убиты и захвачены в плен, и много военной техники (было уничтожено - ред.). Мы увидим, как оно пойдет дальше. Наша цель - Херсон", - сказал источник.

Напомним, украинские военные сегодня начали бои за Херсон. Оккупанты оставили свои позиции на первой линии обороны.

Кроме того, Вооруженные силы в Херсонской области уничтожили почти все большие мосты, оставив лишь пешеходные переходы.

Подробнее о том, что происходит в Херсонской области на данный момент, - в материале РБК-Украина.

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