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Каховский мост обрушился после ударов ВСУ: спутниковый снимок

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Херсонская область, Суббота 03 сентября 2022 19:40
Каховский мост обрушился после ударов ВСУ: спутниковый снимок Иллюстративное фото: Каховский мост обрушился после ударов ВСУ (wikimedia.org)
Автор: Иван Носальский

Каховский мост через Днепр обрушился в результате ряда успешных ударов украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спутниковый снимок моста, который обнародовал независимый расследователь Бенджамин Питте в Twitter.

"Мост дамбы Новой Каховки обрушился из-за многочисленных украинских ударов. Железнодорожный мост не обрушился, но сильно поврежден", - написал Питте.

Каховский мост обрушился после ударов ВСУ: спутниковый снимокСпутниковый снимок Каховского моста через Днепр (twitter.com/COUPSURE)

Напомним, 24 августа украинская авиация нанесла очередные удары по Каховскому мосту.

Также мы писали, что 21 августа Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховскому мосту.

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Вооруженные силы Украины Херсонская область Новая Каховка
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