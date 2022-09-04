Позиционные бои и уничтожение логистики врага. Как ВСУ бьются за юг

"Именно в этом и заключается наша основная работа сегодня, в том, чтобы обезглавить врага и лишить его логистики, мощностей, которые он мог бы использовать против нас. Убедить его в том, что преимущество однозначно на нашей стороне", - пояснила она.

Под позиционными боями, как сказала Гуменюк, подразумевается закрепление тех территорий, которые украинские войска имеют под своим контролем. Кроме того, это бои с определенных позиций.

"Поэтому мы говорим о том, что все, что наше, где мы разворачиваем позиции, оттуда и ведем бой", - добавила она.

Кроме того, по словам Гуменюк, украинские военные продолжают разрушать альтернативные переправы через водные артерии, которые пытаются строить оккупанты. Только за последние два дня разбили три такие переправы, а также ВСУ бьют по баржам, которые россияне используют для переброски сил.

"Но мы следим, чтобы они не прикрывались гражданским населением, потому что они это используют на практике. Поэтому россияне ужесточают меры контроля на оккупированных территориях: собирают личные данные людей, сгоняют их на рабочие места для осуществления служебной деятельности, потому что люди отказываются работать на оккупационную власть", - отметила она, добавив, что местные жители стараются держаться в безопасных местах.