РФ развернула кампанию по дезинформации контрнаступления ВСУ, - ISW

Усталость россиян от войны будет мешать вербовке, а ложных заявлений Кремля о ситуации под Херсоном будет все больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики упомянули недавний соцопрос Левады-центра, согласно которому 48% респондентов настаивают на продолжении "спецоперации", а все больше молодежи склоняются к мирным переговорам.

Это до сих пор высокие показатели поддержки агрессии Путина, добавили эксперты, но все больше проявляющаяся усталость от войны среди населения станет для Кремля проблемой – например, руководству РФ будет сложнее вербовать новых "добровольцев".

В ISW обращают внимание, что российские официальные лица и пропагандисты все активнее продвигают собственные нарративы относительно украинского контрнаступления, чтобы усилить ложные заявления о том, что он губителен для дальнейшего существования Украины.

В частности, министр обороны России Сергей Шойгу 2 сентября заявил, что президент Украины Владимир Зеленский спланировал операцию в Херсонской области исключительно для того, чтобы создать у "западных кураторов" иллюзию, что украинские войска могут вести эффективное контрнаступление. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 1 сентября сказал, что внутренние украинские разногласия в скором времени заставят военный конфликт прекратиться.

Американские аналитики добавили, что российские военные пропагандисты усилили эти нарративы 1-2 сентября, поскольку информационное пространство вокруг успеха и темпов украинского контрнаступления оставалось туманным.

"Российские источники будут продолжать распространять лживые нарративы, чтобы использовать молчание украинских военных. Как ранее отмечал ISW, сложные контрнаступления не могут быть проведены мгновенно или через несколько дней, а российская интерпретация немедленного украинского провала из-за отсутствия постоянных территориальных достижений является преднамеренным затмением реальности", - констатировали в ISW.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские защитники начали бои за Херсон.

Кроме того, ВСУ порвали первую линию обороны оккупантов в Херсонской области.

Также СМИ сообщали, что украинские бойцы нанесли удар по дому в Херсоне, где находилось около 200 оккупантов, в том числе - сотрудники ФСБ.

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