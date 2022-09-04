Под Херсоном часть российских солдат отказалась воевать: в Генштабе раскрыли детали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"В районе населенного пункта Херсон, военнослужащие 127 полка 1 армейского корпуса подняли бунт, написали отказ от участия в боевых действиях. Известно, что одной из причин является неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав этого полка остался даже без воды", - рассказали в Генштабе.

При этом отмечается, что после бунта часть военнослужащих забрали представители контрразведки россиян, дальнейшая судьба оккупантов неизвестна.