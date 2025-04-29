Блекаут в Іспанії та Португалії та нове "перемир'я" від Путіна: новини за 28 квітня

Трамп закликав Путіна припинити війну і підписати угоду

"Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів і підписав угоду. Я вважаю, що у нас є умови для укладення угоди, і я хочу, щоб він підписав її, покінчив із цим і просто повернувся до життя", - сказав Трамп журналістам, залишаючи Нью-Джерсі.

У 2024 році військові витрати у світі побили рекорд "холодної війни"

Згідно з дослідженням, загальна сума військових витрат у світі минулого року досягла історичного максимуму - 2,718 трильйона доларів, що на 9,4% більше порівняно з 2023 роком. Це найбільший річний приріст військових витрат з часів завершення "холодної війни".

За даними фахівців, у 2024 році свої витрати на оборону збільшили понад 100 країн світу. Уряди більшості країн орієнтуються на військові потреби, часто за рахунок інших статей бюджету, що може мати серйозні економічні та соціальні наслідки для суспільств у майбутньому.

Держдеп США відреагував на визнання КНДР відправки військ до Росії

Як пише Yonhap News, в Держдепі США закликали Пхеньян припинити розгортання військ у Росії, а Москву - припинити будь-яку підтримку КНДР.

"Треті країни, такі як КНДР, які сприяли затягуванню війни між Росією та Україною, несуть відповідальність за це... Ми й надалі стурбовані безпосередньою участю КНДР у війні. Розміщення військових підрозділів КНДР у Росії та будь-яка підтримка, яку Російська Федерація надає КНДР у відповідь, повинні припинитися", - йдеться в заяві.

Янукович отримав другий вирок в українському суді

Подільський районний суд Києва заочно засудив президента-втікача Віктора Януковича до 15 років тюрми. Його визнали винним в організації незаконного переправлення людей через державний кордон та підбурюванні до дезертирства. Також до 10 років ув’язнення засудили Костянтина Кобзаря - тодішнього заступника начальника Управління державної охорони.

Слідство встановило, що у лютому 2014 року Янукович разом з охороною та іншими особами залишив Україну в обхід пунктів пропуску - три гелікоптери ЗС РФ переправили їх з околиці Урзуфа до Російської Федерації.

У РФ вперше офіційно на відео показали військових КНДР, які воюють на їх боці

Відео оприлюднило Міноборони Росії, зазначивши, що на кадрах показані північнокорейські військові, які брали участь у "звільненні" Курської області.

Нагадаємо, що лишень нещодавно у РФ почали офіційно визнавати, що залучають військових КНДР до війни проти України. До цього Москва всіляко намагалася приховати цей факт.

Росія висунула свої умови для "миру" і вони фактично суперечать пропозиціям США

Їх озвучив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтервʼю бразильському виданню O Globo. За його словами, умови Москви такі:

Київ має відмовитися від вступу до НАТО, закріпивши нейтральний позаблоковий статус.

"Крим, так звані "ДНР", "ЛНР", Херсонська та Запорізька області мають бути міжнародно визнані російськими.

Україна повинна скасувати заборону на переговори з РФ.

"Демілітаризація" і "денацифікація" України.

Проти РФ мають бути зняті всі санкції, а також повернуті заморожені активи.

Україна має скасувати закони, які обмежують використання російської мови, культури та церкви.

Росія відкидає пропозицію США про передачу контролю над Запорізькою АЕС Вашингтону й Києву.

Путін оголосив "перемир'я" на час святкування "Дня перемоги", - Кремль

Російський диктатор Володимир Путін вирішив оголосити чергове так зване перемир'я у дні святкування "80-річчя Перемоги", повідомили в Кремлі.

Мовляв, воно діятиме з 00:00 з 7 на 8 травня до 00:00 з 10 на 11 травня. На цей час усі бойові дії буде зупинено.

Нагадаємо, що на Великдень Путін також оголошував "перемир'я" в односторонньому порядку, яке в підсумку РФ сама й порушувала.

Деякі країни Європи раптово поринули у блекаут

Іспанія та деякі райони Португалії та Франції в понеділок постраждали від масштабного відключення електроенергії, через що зупинилися потяги, авіарейси та мобільний зв'язок, а світлофори погасли.

В Іспанії підрахували, що понад 10 ГВт потужностей було втрачено після полудня за місцевим часом, що свідчить про те, що цей блекаут був одним із найбільших у новітній історії Європи.

У Білому домі зробили заяву про нове "перемир'я" Путіна

"Він (Трамп - ред.) вважає, що дедалі більше розчаровується в лідерах обох країн. Він хоче домогтися постійного припинення вогню.

Наскільки я розумію, Володимир Путін сьогодні вранці запропонував тимчасове припинення вогню. Президент ясно дав зрозуміти, що хоче постійного припинення вогню, перш за все, щоб зупинити вбивства, припинити кровопролиття, і хоча він, як і раніше, оптимістично налаштований на укладення угоди, він також реалістичний", - заявила прессекретар Білого дому Каролін Лівітт.

У Миколаївській області чоловік кинув гранату у поліцейських. Один з них загинув

Як повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський, наряд поліції прибув на виклик про сімейну сварку. Кривдник дістав гранату та кинув її у бік поліцейських.

"Від отриманих травм 21-річний поліцейський сектору реагування патрульної поліції Вознесенського районного управління поліції сержант поліції Максим Рижко загинув під час надання медичної допомоги. Ще трьох поліцейських госпіталізовано", - додав він.

Тепер я керую світом: Трамп порівняв свої президентські терміни

Журналісти запитали у президента США Дональда Трампа, чи відрізняється його другий термін від першого. Він відповів, що так:

"Першого разу мені потрібно було робити дві речі - керувати країною і виживати, у мене були всі ці нечесні хлопці. А вдруге я керую країною і світом", - відповів він.