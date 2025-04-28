Військові витрати у світі побили рекорд "холодної війни": які країни в лідерах

Цьогорічні військові витрати у світі сягнули максимального рівня з кінця "холодної війни", що підкреслює новий етап геополітичних викликів і загроз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Згідно з дослідженням, загальна сума військових витрат у світі у 2024 році досягла історичного максимуму - 2,718 трильйона доларів, що на 9,4% більше порівняно з попереднім роком. Це найбільший річний приріст військових витрат з часів завершення "холодної війни".

За даними фахівців, минулого року свої витрати на оборону збільшили понад 100 країн світу. Уряди більшості країн орієнтуються на військові потреби, часто за рахунок інших статей бюджету, що може мати серйозні економічні та соціальні наслідки для суспільств у майбутньому.

Ключовими чинниками, що вплинули на зростання витрат в Європі, є війна в Україні та питання щодо рівня відданості США своїм союзницьким зобов’язанням у межах НАТО. Ці фактори призвели до того, що витрати на оборону в Європі (включаючи Росію) зросли на 17% і досягли 693 млрд доларів, що перевищує рівень витрат періоду завершення "холодної війни". Єдиною країною Європи, яка не збільшила свої військові затрати, стала Мальта.

Хто витрачає найбільше

Витрати Росії на оборону у 2024 році склали 149 млрд доларів, що на 38% більше порівняно з 2023 роком та вдвічі більше, ніж у 2015 році. Цей показник становить 7,1% ВВП Росії та 19% від усіх державних витрат.

В Україні військові витрати у 2024 році зросли на 2,9% і сягнули 64,7 млрд доларів, що становить 43% від російських витрат. Водночас, військові витрати в Україні складають 34% від ВВП країни і це найвищий показник у світі. Дослідники переконані, що через обмежені фінансові ресурси Україні буде важко й надалі збільшувати витрати на оборону.

Зростання витрат на оборону також спостерігається у США, де витрати зросли на 5,7% і сягнули 997 млрд доларів, що становить 37% від світових витрат на оборону у 2024 році.

Китай, друга країна за обсягом військових витрат, збільшив свої оборонні витрати на 7%, досягнувши приблизно 314 млрд доларів, що є продовженням зростання впродовж останніх 30 років.

Особливе зростання витрат на оборону також спостерігається в Центральній та Західній Європі. Витрати Німеччини зросли на 28%, досягнувши 88,5 млрд доларів, що зробило її лідером у регіоні за цим показником.

Польща збільшила свої витрати на 31% - до 38 млрд доларів, що становить 4,2% від ВВП країни.