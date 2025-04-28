Міноборони Росії вперше показало на відео солдатів КНДР, які воюють проти України

Російське Міноборони визнало участь військ Північної Кореї у війні проти України. Було показно відео з тренуваннями солдатів КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал "ТАСС".

Наприкінці відео показано, як північнокорейці співають пісню, ймовірно, після завершення тренувань. Коли саме та де було знято відео - невідомо.

Видно, як вони переміщуються по полігону тренуючись виконувати бойові завдання. Солдатів КНДР вчать стріляти з мінометів та іншої зброї. Також один з ймовірних "тренерів" показував їм, як користуватись гранатами.

Зазначається, що на кадрах показані північнокорейські військові, які брали участь у "звільненні" Курської області.

Війська КНДР в Росії

Росія продовжує активно розвивати військово-економічне співробітництво з Північною Кореєю. З минулого року Пхеньян постачає Москві боєприпаси та ракети. На початку літа 2024 року Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали угоду про всебічне стратегічне партнерство.

Восени з'явилася інформація, що Північна Корея передала Росії понад десять тисяч військовослужбовців. Частину з них вже перекинули до Курської області, де солдати КНДР беруть участь у бойових діях проти Сил оборони України на боці російської армії.

Спочатку російська влада ігнорувала повідомлення про присутність північнокорейських військових на фронті. Навіть тоді, коли українські військові взяли в полон двох військових Північної Кореї в Курській області.

Після значних втрат військових КНДР відвели від лінії фронту. Але згодом росіяни знову відправили КНДРівців у бої.

Після довгих заперечень про участь КНДР у боях у Курській області минулої суботи у Росії підтвердили їх присутність там. Голова Генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов доповів Путіну про нібито завершення операції на території Курської області.

Під час доповіді він похвалив військових КНДР за те, що вони "діяли пліч-о-пліч" з російськими військовими.

Згодом відправку військ до Росії підтвердила й Північна Корея. Ба більше, Кім Чен Ин пообіцяв, що у КНДР буде встановлено пам'ятник, присвячений північнокорейцям, які воювали проти України.

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