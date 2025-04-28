Новий вирок для Януковича: за які злочини його покарали цього разу в Україні

Винесено вирок четвертому президенту України та колишньому заступнику начальника Управління державної охорони. Їх визнали винними в підбурюванні до дезертирства та організації незаконного переправлення через кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Ймовірно, мова про колишнього президента України Віктора Януковича та колишнього заступника начальника Управління державної охорони, який був головою Служби безпеки Януковича, Костянтина Кобзара.

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу генпрокурора ухвалено вирок четвертому президенту України та колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України - начальнику Служби безпеки Президента України.

Подільський районний суд міста Київ визнав їх винними у вчиненні злочинів та призначив покарання:

колишньому президенту України – 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 КК України);

ексзаступнику начальника УДО України - 10 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 КК України).

Прокурори Департаменту у "справах Майдану" клопотали про 15 та 10 років позбавлення волі відповідно. Суд погодився, що обвинувачення є обґрунтованим і доведеним та засудив їх до максимально можливого покарання.

Як відбувалась втеча Януковича

У суді було доведено, що 23 лютого 2014 року експрезидент України, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки президента та представниками Росії, повітряним шляхом незаконно перетнув держкордон України і організував переправлення щонайменше 20 осіб з-поміж близького оточення та військовослужбовців УДО.

Політ здійснювався поза пунктом пропуску через державний кордон для повітряного сполучення. Вони вилетіли трьома російськими військовими гвинтокрилами під керуванням льотчика-пілота збройних сил РФ із околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області у напрямку Росії до військового аеродрому у місті Єйськ. Пробувши там певний час, вони полетіли в Анапу, а звідти на військово-транспортному літаку, наданому представниками ЗС РФ, направилися до військового аеродрому "Гвардійське" на території АР Крим.

Надалі експрезидент прийняв рішення за сприяння Росії остаточно залишити Україну. Перебуваючи на території військової частини Чорноморського флоту Росії в районі Козачої бухти в м. Севастополь, він підбурив військовослужбовців УДО України, які забезпечували його особисту охорону, до дезертирства та виїзду до Росії. З Автономної Республіки Крим експрезидента вивозили морським шляхом російські військові.

У результаті разом з експрезидентом морським судном із Севастополя до Росії виїхала частина працівників держохорони. На військову службу вони не повернулися.

"Маршрут пересування президента-втікача територією України та Росії складався, повністю контролювався та супроводжувався співробітниками федеральної служби охорони та військовими південного військового округу РФ. Він погоджувався безпосередньо із президентом Росії", - сказано у повідомленні.