Лавров висунув умови Росії для "врегулювання" війни з Україною
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров озвучив умови Москви для "врегулювання" війни з Україною. Він вимагає нейтрального статусу України та визнання окупованих територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на O Globo.
Лавров у черговому інтерв’ю бразильській газеті висунув низку вимог, які Москва вважає "основами для врегулювання української кризи".
Російський міністр заявив, що одним із головних пунктів має бути відмова України від членства в НАТО та закріплення її нейтрального статусу.
Лавров також озвучив претензії щодо "порушення прав російськомовних" та вимогу міжнародного визнання окупованих українських територій, включно з Кримом, Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями.
За словами Лаврова, ці територіальні "реалії" мають бути закріплені юридично, а усі зобов'язання України мають мати "бессрочний характер".
Крім цього, Росія вимагає "демілітаризації та денацифікації" України - термінів, якими Кремль зазвичай прикриває спроби підкорити або знищити українську державність.
Лавров також висунув вимоги скасувати санкції проти РФ, зняти ордери на арешт російських посадовців та повернути заморожені російські активи.
Переговори з США щодо України
Глава МЗС РФ заявив, що Росія продовжує діалог із адміністрацією Дональда Трампа щодо можливого "врегулювання", натомість звинуватив Євросоюз у "підриві переговорного процесу".
Також він висловив обурення планами країн НАТО посилити підтримку України, зокрема через постачання озброєння та розгортання додаткових військових контингентів у регіоні.
Водночас Лавров вкотре заявив, що Росія "відкрита до переговорів", але знову поклав відповідальність за відсутність діалогу на Київ.
Мирний план США
Нагадаємо, Reuters також опублікувало "мирний план" США. Американський та українсько-європейський документи багато в чому схожі один на одного, але є й суттєві відмінності.
Зокрема, згідно з ідеєю Вашингтона, він визнає Крим російським на юридичному рівні.
Також план США передбачає, що Україна відмовиться від прагнення стати частиною НАТО.
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