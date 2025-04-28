Лавров висунув умови Росії для "врегулювання" війни з Україною

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров озвучив умови Москви для "врегулювання" війни з Україною. Він вимагає нейтрального статусу України та визнання окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на O Globo.

Лавров у черговому інтерв’ю бразильській газеті висунув низку вимог, які Москва вважає "основами для врегулювання української кризи".

Російський міністр заявив, що одним із головних пунктів має бути відмова України від членства в НАТО та закріплення її нейтрального статусу.

Лавров також озвучив претензії щодо "порушення прав російськомовних" та вимогу міжнародного визнання окупованих українських територій, включно з Кримом, Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями.

За словами Лаврова, ці територіальні "реалії" мають бути закріплені юридично, а усі зобов'язання України мають мати "бессрочний характер".

Крім цього, Росія вимагає "демілітаризації та денацифікації" України - термінів, якими Кремль зазвичай прикриває спроби підкорити або знищити українську державність.

Лавров також висунув вимоги скасувати санкції проти РФ, зняти ордери на арешт російських посадовців та повернути заморожені російські активи.

Переговори з США щодо України

Глава МЗС РФ заявив, що Росія продовжує діалог із адміністрацією Дональда Трампа щодо можливого "врегулювання", натомість звинуватив Євросоюз у "підриві переговорного процесу".

Також він висловив обурення планами країн НАТО посилити підтримку України, зокрема через постачання озброєння та розгортання додаткових військових контингентів у регіоні.

Водночас Лавров вкотре заявив, що Росія "відкрита до переговорів", але знову поклав відповідальність за відсутність діалогу на Київ.