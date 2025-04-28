ua en ru
Пн, 28 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Лавров висунув умови Росії для "врегулювання" війни з Україною

Понеділок 28 квітня 2025 13:42
UA EN RU
Лавров висунув умови Росії для "врегулювання" війни з Україною Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров озвучив умови Москви для "врегулювання" війни з Україною. Він вимагає нейтрального статусу України та визнання окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на O Globo.

Лавров у черговому інтерв’ю бразильській газеті висунув низку вимог, які Москва вважає "основами для врегулювання української кризи".

Російський міністр заявив, що одним із головних пунктів має бути відмова України від членства в НАТО та закріплення її нейтрального статусу.

Лавров також озвучив претензії щодо "порушення прав російськомовних" та вимогу міжнародного визнання окупованих українських територій, включно з Кримом, Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями.

За словами Лаврова, ці територіальні "реалії" мають бути закріплені юридично, а усі зобов'язання України мають мати "бессрочний характер".

Крім цього, Росія вимагає "демілітаризації та денацифікації" України - термінів, якими Кремль зазвичай прикриває спроби підкорити або знищити українську державність.

Лавров також висунув вимоги скасувати санкції проти РФ, зняти ордери на арешт російських посадовців та повернути заморожені російські активи.

Переговори з США щодо України

Глава МЗС РФ заявив, що Росія продовжує діалог із адміністрацією Дональда Трампа щодо можливого "врегулювання", натомість звинуватив Євросоюз у "підриві переговорного процесу".

Також він висловив обурення планами країн НАТО посилити підтримку України, зокрема через постачання озброєння та розгортання додаткових військових контингентів у регіоні.

Водночас Лавров вкотре заявив, що Росія "відкрита до переговорів", але знову поклав відповідальність за відсутність діалогу на Київ.

Мирний план США

Нагадаємо, Reuters також опублікувало "мирний план" США. Американський та українсько-європейський документи багато в чому схожі один на одного, але є й суттєві відмінності.

Зокрема, згідно з ідеєю Вашингтона, він визнає Крим російським на юридичному рівні.

Також план США передбачає, що Україна відмовиться від прагнення стати частиною НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Війна в Україні
NEWS
ЗСУ втратили Су-27 під час атаки дронів, пілот встиг врятуватись: деталі
ЗСУ втратили Су-27 під час атаки дронів, пілот встиг врятуватись: деталі
DAILY
Поверталися в пекло: у 2022-му працівники ЧАЕС добровільно йшли в окупацію
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Поверталися в пекло: у 2022-му працівники ЧАЕС добровільно йшли в окупацію