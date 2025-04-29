Блэкаут в Испании и Португалии и новое "перемирие" от Путина: новости за 28 апреля

Трамп призвал Путина прекратить войну и подписать соглашение

"Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел и подписал соглашение. Я считаю, что у нас есть условия для заключения соглашения, и я хочу, чтобы он подписал его, покончил с этим и просто вернулся к жизни", - сказал Трамп журналистам, покидая Нью-Джерси.

В 2024 году военные расходы в мире побили рекорд "холодной войны"

Согласно исследованию, общая сумма военных расходов в мире в прошлом году достигла исторического максимума - 2,718 триллиона долларов, что на 9,4% больше по сравнению с 2023 годом. Это самый большой годовой прирост военных расходов со времен завершения "холодной войны".

По данным специалистов, в 2024 году свои расходы на оборону увеличили более 100 стран мира. Правительства большинства стран ориентируются на военные нужды, часто за счет других статей бюджета, что может иметь серьезные экономические и социальные последствия для обществ в будущем.

Госдеп США отреагировал на признание КНДР отправки войск в Россию

Как пишет Yonhap News, в Госдепе США призвали Пхеньян прекратить развертывание войск в России, а Москву - прекратить любую поддержку КНДР.

"Третьи страны, такие как КНДР, которые способствовали затягиванию войны между Россией и Украиной, несут ответственность за это... Мы и в дальнейшем обеспокоены непосредственным участием КНДР в войне. Размещение военных подразделений КНДР в России и любая поддержка, которую Российская Федерация оказывает КНДР в ответ, должны прекратиться", - говорится в заявлении.

Янукович получил второй приговор в украинском суде

Подольский районный суд Киева заочно приговорил беглого президента Виктора Януковича к 15 годам тюрьмы. Его признали виновным в организации незаконной переправки людей через государственную границу и подстрекательстве к дезертирству. Также к 10 годам заключения приговорили Константина Кобзаря - тогдашнего заместителя начальника Управления государственной охраны.

Следствие установило, что в феврале 2014 года Янукович вместе с охраной и другими лицами покинул Украину в обход пунктов пропуска - три вертолета ВС РФ переправили их с окраины Урзуфа в Российскую Федерацию.

В РФ впервые официально на видео показали военных КНДР, которые воюют на их стороне

Видео обнародовало Минобороны России, отметив, что на кадрах показаны северокорейские военные, которые участвовали в "освобождении" Курской области.

Напомним, что только недавно в РФ начали официально признавать, что привлекают военных КНДР к войне против Украины. До этого Москва всячески пыталась скрыть этот факт.

Россия выдвинула свои условия для "мира" и они фактически противоречат предложениям США

Их озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью бразильскому изданию O Globo. По его словам, условия Москвы таковы:

Киев должен отказаться от вступления в НАТО, закрепив нейтральный внеблоковый статус.

"Крым, так называемые "ДНР", "ЛНР", Херсонская и Запорожская области должны быть международно признаны российскими.

Украина должна отменить запрет на переговоры с РФ.

"Демилитаризация" и "денацификация" Украины.

Против РФ должны быть сняты все санкции, а также возвращены замороженные активы.

Украина должна отменить законы, ограничивающие использование русского языка, культуры и церкви.

Россия отвергает предложение США о передаче контроля над Запорожской АЭС Вашингтону и Киеву.

Путин объявил "перемирие" на время празднования "Дня победы", - Кремль

Российский диктатор Владимир Путин решил объявить очередное так называемое перемирие в дни празднования "80-летия Победы", сообщили в Кремле.

Мол, оно будет действовать с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. На это время все боевые действия будут остановлены.

Напомним, что на Пасху Путин также объявлял "перемирие" в одностороннем порядке, которое в итоге РФ сама и нарушала.

Некоторые страны Европы внезапно погрузились в блэкаут

Испания и некоторые районы Португалии и Франции в понедельник пострадали от масштабного отключения электроэнергии, из-за чего остановились поезда, авиарейсы и мобильная связь, а светофоры погасли.

В Испании подсчитали, что более 10 ГВт мощностей было потеряно после полудня по местному времени, что свидетельствует о том, что этот блэкаут был одним из крупнейших в новейшей истории Европы.

В Белом доме сделали заявление о новом "перемирии" Путина

"Он (Трамп - ред.) считает, что все больше разочаровывается в лидерах обеих стран. Он хочет добиться постоянного прекращения огня.

Насколько я понимаю, Владимир Путин сегодня утром предложил временное прекращение огня. Президент ясно дал понять, что хочет постоянного прекращения огня, прежде всего, чтобы остановить убийства, прекратить кровопролитие, и хотя он по-прежнему оптимистично настроен на заключение соглашения, он также реалистичен", - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

В Николаевской области мужчина бросил гранату в полицейских. Один из них погиб

Как сообщил глава Нацполиции Иван Выговский, наряд полиции прибыл на вызов о семейной ссоре. Обидчик достал гранату и бросил ее в сторону полицейских.

"От полученных травм 21-летний полицейский сектора реагирования патрульной полиции Вознесенского районного управления полиции сержант полиции Максим Рыжко погиб во время оказания медицинской помощи. Еще трое полицейских госпитализированы", - добавил он.

Теперь я управляю миром: Трамп сравнил свои президентские сроки

Журналисты спросили у президента США Дональда Трампа, отличается ли его второй срок от первого. Он ответил, что да:

"В первый раз мне нужно было делать две вещи - управлять страной и выживать, у меня были все эти нечестные ребята. А во второй раз я управляю страной и миром", - ответил он.