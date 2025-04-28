Трамп закликав Путіна припинити війну і підписати угоду
Президент США Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібно продемонструвати прихильність припиненню війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів і підписав угоду. Я вважаю, що у нас є умови для укладення угоди, і я хочу, щоб він підписав її, покінчив із цим і просто повернувся до життя", - сказав Трамп журналістам, залишаючи Нью-Джерсі.
Також він заявив, що розчарований недавніми ракетними ударами Росії по Києву і не може точно сказати, чи серйозно Путін налаштований на припинення війни.
Трамп припустив, що Путін його обманює
Нагадаємо, у четвер Росія масовано атакувала Київ та інші міста України ракетами та дронами. У столиці були як постраждалі, так і загиблі.
У суботу президент США Дональд Трамп і український лідер Володимир Зеленський були у Ватикані на похороні Папи Римського Франциска. Перед церемонією глави держав провели переговори віч-на-віч.
Незабаром Трамп написав у соцмережах, що у Росії не було жодного приводу завдавати ракетних ударів по Києву. Крім того, він припустив, що Путін, можливо, водить його за ніс і не хоче закінчувати війну. У тій же публікації він припустив, що з російським диктатором, можливо, варто поводитися інакше, а саме - через санкції.
Також ми писали, що за словами держсекретаря США Марко Рубіо, цей тиждень стане вирішальним щодо укладення угоди про припинення війни в Україні.
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