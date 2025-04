Масштабний блекаут у Європі. Іспанія, Португалія та Андорра залишилися без світла: що відомо

За даними ЗМІ, близько 12:3 0(за місцевим часом - ред.) в Іспанії сталося повсюдне відключення електроенергії - споживання становило близько 25 184 мегават, воно раптово впало до 12 425 мегават.

За наявними даними, вимкнення сталося на материку, тому не зачепило ні Канарські, ні Балеарські острови, ні Сеуту, ні Мелілью. Відомо, що на Канарських островах є шість ізольованих систем, по одній на острів. Вони ізольовані від материкової Іспанії та одна від одної.

Балеарські острови складаються з двох окремих систем: Майорка-Менорка та Ібіца-Форментера. Вони з'єднані між собою, а також із материковою Іспанією за допомогою підводного кабелю

Відомо, що у деяких лікарнях, які залишилися без електрики, склалась критична ситуація. В деяких будинках навіть є люди, які застрягли в ліфтах.

Відключення торкнулись і метро у великих містах. Зокрема у Мадриді підземка оголосила про припинення роботи, працівники метро Барселони підтвердили, що в каталонській столиці поїзди також було зупинено, а пасажирів евакуйовано через тунелі.

Así se vivió el #apagón en el metro de Madrid.



Imágenes que parecen sacadas de 'The Last Of Us'. pic.twitter.com/MeVyu9jtKf