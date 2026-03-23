"Битва" за бюджет: у яких ВНЗ України найвища конкуренція на безкоштовне навчання
Вступна кампанія 2025 року показала, що найвищий прохідний поріг на бюджет був у юридичних та класичних університетах, де вступний бал суттєво перевищував середні показники по країні.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на рейтинг Abitly.
Головне:
- Лідери рейтингу: Перші три сходинки посіли профільні юридичні виші та "Могилянка".
- Поріг 150+: Лише два університети країни подолали позначку у 150 балів для проходження на бюджет.
- Середній показник: У більшості вишів України прохідний бал коливається в межах 130-140.
- Львівський феномен: Популярні серед вступників ЛНУ та Львівська політехніка не потрапили до топ-10 за складністю вступу.
Де найвищий прохідний бал
Дані свідчать, що юридичні та класичні університети (НЮУ, Могилянка, ОЮА) впевнено тримають лідерство з балами 150+. Конкуренція там значно вища, ніж у середньому по країні, де прохідний бал коливається в межах 130-140.
Десятка ВНЗ із найвищим прохідним балом у 2025-му:
- Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого - 169,06
- Національний університет "Києво-Могиляньська академія" - 150,78
- Національний університет "Одеська юридична академія" - 148,54
- Національний авіаційний університет - 148,02
- Одеський національний університет імені І. І. Мечникова - 147,79
- Харківський національний університет ім. В. Каразні - 147,12
- Київський національний університет ім. Т. Шевченка - 145,7
- Запорізький національний унверситет - 144,55
- Київський столичний університет ім. Б. Грінченка - 144,12
- Сумський державний університет - 144,04
Цікаво, що Львівський національний університет ім. І. Франка та Львівська політехніка, які торік очолили рейтинг ВНЗ із найбільшою кількістю вступників, не увійшли у десятку із найвищим балом на бюджет. Прохідний поріг у 2025 році у цих вишах становив 142,23 та 135,15, відповідно.
Це свідчить про те, що найбільша конкуренція зосереджена у столичних та спеціалізованих правничих ВНЗ.
