"Битва" за бюджет: у яких ВНЗ України найвища конкуренція на безкоштовне навчання

08:00 23.03.2026 Пн
2 хв
Університет Шевченка опинився аж на 7-ій позиції. Хто став лідером?
aimg Василина Копитко
У десятку увійшли ВНЗ із прохідним балом 144+

Вступна кампанія 2025 року показала, що найвищий прохідний поріг на бюджет був у юридичних та класичних університетах, де вступний бал суттєво перевищував середні показники по країні.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на рейтинг Abitly.

Головне:

  • Лідери рейтингу: Перші три сходинки посіли профільні юридичні виші та "Могилянка".
  • Поріг 150+: Лише два університети країни подолали позначку у 150 балів для проходження на бюджет.
  • Середній показник: У більшості вишів України прохідний бал коливається в межах 130-140.
  • Львівський феномен: Популярні серед вступників ЛНУ та Львівська політехніка не потрапили до топ-10 за складністю вступу.

Де найвищий прохідний бал

Дані свідчать, що юридичні та класичні університети (НЮУ, Могилянка, ОЮА) впевнено тримають лідерство з балами 150+. Конкуренція там значно вища, ніж у середньому по країні, де прохідний бал коливається в межах 130-140.

Десятка ВНЗ із найвищим прохідним балом у 2025-му:

  • Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого - 169,06
  • Національний університет "Києво-Могиляньська академія" - 150,78
  • Національний університет "Одеська юридична академія" - 148,54
  • Національний авіаційний університет - 148,02
  • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова - 147,79
  • Харківський національний університет ім. В. Каразні - 147,12
  • Київський національний університет ім. Т. Шевченка - 145,7
  • Запорізький національний унверситет - 144,55
  • Київський столичний університет ім. Б. Грінченка - 144,12
  • Сумський державний університет - 144,04

Цікаво, що Львівський національний університет ім. І. Франка та Львівська політехніка, які торік очолили рейтинг ВНЗ із найбільшою кількістю вступників, не увійшли у десятку із найвищим балом на бюджет. Прохідний поріг у 2025 році у цих вишах становив 142,23 та 135,15, відповідно.

Це свідчить про те, що найбільша конкуренція зосереджена у столичних та спеціалізованих правничих ВНЗ.

Читайте також про те, що у рейтинг найкращих університетів Європи QS World University Rankings: Europe 2026 потрапили й українські виші. Серед десятки найкращих вітчизняних ВНЗ провідні заклади Києва, Харкова, Львова та Сум.

Раніше ми писали про те, що реєстрація на НМТ-2026 розпочалась 5 березня і триватиме до 2 квітня. Для подачі заявки потрібно створити особистий кабінет на сайті УЦОЯО або ж через "Дію". Майбутнім учасникам потрібно знати, що у реєстрації на НМТ можуть відмовити через низку причин.

Радбез ООН збереться в понеділок, щоб обговорити ракетний терор Росії проти України
