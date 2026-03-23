"Битва" за бюджет: в каких вузах Украины самая высокая конкуренция на бесплатное обучение

Вступительная кампания 2025 года показала, что самый высокий проходной порог на бюджет был в юридических и классических университетах, где вступительный балл существенно превышал средние показатели по стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Abitly .

Главное: Лидеры рейтинга: Первые три ступеньки заняли профильные юридические вузы и "Могилянка".

Порог 150+: Только два университета страны преодолели отметку в 150 баллов для прохождения на бюджет.

Средний показатель: В большинстве вузов Украины проходной балл колеблется в пределах 130-140.

Львовский феномен: Популярные среди поступающих ЛНУ и Львовская политехника не попали в топ-10 по сложности поступления.

Где самый высокий проходной балл

Данные свидетельствуют, что юридические и классические университеты (НЮУ, Могилянка, ОЮА) уверенно держат лидерство с баллами 150+. Конкуренция там значительно выше, чем в среднем по стране, где проходной балл колеблется в пределах 130-140.

Десятка вузов с самым высоким проходным баллом в 2025-м:

Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого - 169,06

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - 150,78

Национальный университет "Одесская юридическая академия" - 148,54

Национальный авиационный университет - 148,02

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова - 147,79

Харьковский национальный университет им. В. Каразни - 147,12

Киевский национальный университет им. Т. Шевченко - 145,7

Запорожский национальный университет - 144,55

Киевский столичный университет им. Б. Гринченко - 144,12

Сумской государственный университет - 144,04

Интересно, что Львовский национальный университет им. И. Франко и Львовская политехника, которые в прошлом году возглавили рейтинг вузов с наибольшим количеством поступающих, не вошли в десятку с самым высоким баллом на бюджет. Проходной порог в 2025 году в этих вузах составил 142,23 и 135,15, соответственно.

Это свидетельствует о том, что наибольшая конкуренция сосредоточена в столичных и специализированных юридических вузах.