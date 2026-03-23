"Битва" за бюджет: в каких вузах Украины самая высокая конкуренция на бесплатное обучение

08:00 23.03.2026 Пн
2 мин
Университет Шевченко оказался на 7-ой позиции. Кто стал лидером?
aimg Василина Копытко
"Битва" за бюджет: в каких вузах Украины самая высокая конкуренция на бесплатное обучение В десятку вошли вузы с проходным баллом 144+ (фото: Freepik)

Вступительная кампания 2025 года показала, что самый высокий проходной порог на бюджет был в юридических и классических университетах, где вступительный балл существенно превышал средние показатели по стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Abitly.

Читайте также: Топ-10 самых популярных вузов: куда поступают украинцы и сколько баллов надо на бюджет

Главное:

  • Лидеры рейтинга: Первые три ступеньки заняли профильные юридические вузы и "Могилянка".
  • Порог 150+: Только два университета страны преодолели отметку в 150 баллов для прохождения на бюджет.
  • Средний показатель: В большинстве вузов Украины проходной балл колеблется в пределах 130-140.
  • Львовский феномен: Популярные среди поступающих ЛНУ и Львовская политехника не попали в топ-10 по сложности поступления.

Где самый высокий проходной балл

Данные свидетельствуют, что юридические и классические университеты (НЮУ, Могилянка, ОЮА) уверенно держат лидерство с баллами 150+. Конкуренция там значительно выше, чем в среднем по стране, где проходной балл колеблется в пределах 130-140.

Десятка вузов с самым высоким проходным баллом в 2025-м:

  • Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого - 169,06
  • Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - 150,78
  • Национальный университет "Одесская юридическая академия" - 148,54
  • Национальный авиационный университет - 148,02
  • Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова - 147,79
  • Харьковский национальный университет им. В. Каразни - 147,12
  • Киевский национальный университет им. Т. Шевченко - 145,7
  • Запорожский национальный университет - 144,55
  • Киевский столичный университет им. Б. Гринченко - 144,12
  • Сумской государственный университет - 144,04

Интересно, что Львовский национальный университет им. И. Франко и Львовская политехника, которые в прошлом году возглавили рейтинг вузов с наибольшим количеством поступающих, не вошли в десятку с самым высоким баллом на бюджет. Проходной порог в 2025 году в этих вузах составил 142,23 и 135,15, соответственно.

Это свидетельствует о том, что наибольшая конкуренция сосредоточена в столичных и специализированных юридических вузах.

Читайте также о том, что в рейтинг лучших университетов Европы QS World University Rankings: Europe 2026 попали и украинские вузы. Среди десятки лучших отечественных университетов ведущие заведения Киева, Харькова, Львова и Сум.

Ранее мы писали о том, что регистрация на НМТ-2026 началась 5 марта и продлится до 2 апреля. Для подачи заявки нужно создать личный кабинет на сайте УЦОКО или же через "Дію". Будущим участникам нужно знать, что в регистрации на НМТ могут отказать по ряду причин.

Совбез ООН соберется в понедельник, чтобы обсудить ракетный террор России против Украины
Совбез ООН соберется в понедельник, чтобы обсудить ракетный террор России против Украины
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО