"Битва" за бюджет: в каких вузах Украины самая высокая конкуренция на бесплатное обучение
Вступительная кампания 2025 года показала, что самый высокий проходной порог на бюджет был в юридических и классических университетах, где вступительный балл существенно превышал средние показатели по стране.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Abitly.
Главное:
- Лидеры рейтинга: Первые три ступеньки заняли профильные юридические вузы и "Могилянка".
- Порог 150+: Только два университета страны преодолели отметку в 150 баллов для прохождения на бюджет.
- Средний показатель: В большинстве вузов Украины проходной балл колеблется в пределах 130-140.
- Львовский феномен: Популярные среди поступающих ЛНУ и Львовская политехника не попали в топ-10 по сложности поступления.
Где самый высокий проходной балл
Данные свидетельствуют, что юридические и классические университеты (НЮУ, Могилянка, ОЮА) уверенно держат лидерство с баллами 150+. Конкуренция там значительно выше, чем в среднем по стране, где проходной балл колеблется в пределах 130-140.
Десятка вузов с самым высоким проходным баллом в 2025-м:
- Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого - 169,06
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - 150,78
- Национальный университет "Одесская юридическая академия" - 148,54
- Национальный авиационный университет - 148,02
- Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова - 147,79
- Харьковский национальный университет им. В. Каразни - 147,12
- Киевский национальный университет им. Т. Шевченко - 145,7
- Запорожский национальный университет - 144,55
- Киевский столичный университет им. Б. Гринченко - 144,12
- Сумской государственный университет - 144,04
Интересно, что Львовский национальный университет им. И. Франко и Львовская политехника, которые в прошлом году возглавили рейтинг вузов с наибольшим количеством поступающих, не вошли в десятку с самым высоким баллом на бюджет. Проходной порог в 2025 году в этих вузах составил 142,23 и 135,15, соответственно.
Это свидетельствует о том, что наибольшая конкуренция сосредоточена в столичных и специализированных юридических вузах.
