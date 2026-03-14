Топ-10 найпопулярніших ВНЗ: куди вступають українці і скільки балів треба на бюджет
Вступна кампанія 2025 року продемонструвала цікавий тренд: поки львівські виші побили рекорди за кількістю вступників, найвищий поріг для бюджетників несподівано був у Харкові.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на рейтинг Abitly.
Головне:
- Регіональна різноманітність: До десятки лідерів увійшли університети з семи міст України (Київ, Львів, Харків, Івано-Франківськ, Чернівці, Луцьк), що свідчить про децентралізацію якісної освіти.
- Львів - найпопулярніший: Рекордсменом за кількістю вступників стала "Львівська політехніка" (6 218 осіб). Місто залишається головним освітнім магнітом завдяки безпековому фактору.
- Харків - найскладніший: Найвищий вступний поріг зафіксовано в ХНУ ім. Каразіна. Середній прохідний бал - 160,18.
- Київський баланс: Столичні виші (КНУ, КПІ, ДТЕУ) стабільно утримують позиції в топ-5, поєднуючи великі обсяги набору з високими вимогами до знань (середній бал від 146).
Десятка ВНЗ із найбільшою кількістю вступників
Торік найбільше вступників було у Львівській політехніці та ЛНУ ім. І. Франка, що може бути зумовлено безпековою ситуацією. Однак найвищий бал на вступ на бюджет продемонстував прифронтовий Харків.
Водночас київські виші продовжують тримати планку - одразу 3 університети увійшли у перелік ВНЗ із найвищою кількістю студентів-першокурсників.
Додамо також, що рейтинг демонструє географічну різноманітність, оскільки у нього увійшли топові заклади із 7 міст.
ТОП-10 університетів:
- Національний університет "Львівська політехніка" - 6 218 вступників, середній прохідний бал на бюджет - 148,42;
- Львівський національний університет ім. І. Франка - 5 318 вступників, середній прохідний бал на бюджет - 150,09;
- Київський національний університет вм. Т. Шевченка - 5 142 вступники, середній прохідний бал на бюджет - 154,51;
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського" - 4 867 вступників, середній прохідний бал на бюджет - 146,48;
- Державний торного-економічний університет - 3 258 вступників, середній прохідний бал на бюджет - 153,88;
- Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника - 2 968 вступників, середній прохідний бал на бюджет - 145,09;
- Харківський національний університет ім. Каразіна - 2 793 вступники, середній прохідний бал на бюджет - 160,18;
- Національний університет біоресурсів і природокористування - 2 788 вступників, середній прохідний бал на бюджет - 147,37;
- Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича - 2 774 вступники, середній прохідний бал на бюджет - 147,03;
- Волинський національний університет ім. Лесі Українки - 2 280 вступників, середній прохідний бал на бюджет - 149,64.
