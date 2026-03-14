Топ-10 найпопулярніших ВНЗ: куди вступають українці і скільки балів треба на бюджет

Вступна кампанія 2025 року продемонструвала цікавий тренд: поки львівські виші побили рекорди за кількістю вступників, найвищий поріг для бюджетників несподівано був у Харкові.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на рейтинг Abitly .

Головне: Регіональна різноманітність: До десятки лідерів увійшли університети з семи міст України (Київ, Львів, Харків, Івано-Франківськ, Чернівці, Луцьк), що свідчить про децентралізацію якісної освіти.

До десятки лідерів увійшли університети з семи міст України (Київ, Львів, Харків, Івано-Франківськ, Чернівці, Луцьк), що свідчить про децентралізацію якісної освіти. Львів - найпопулярніший: Рекордсменом за кількістю вступників стала "Львівська політехніка" (6 218 осіб). Місто залишається головним освітнім магнітом завдяки безпековому фактору.

Рекордсменом за кількістю вступників стала "Львівська політехніка" (6 218 осіб). Місто залишається головним освітнім магнітом завдяки безпековому фактору. Харків - найскладніший: Найвищий вступний поріг зафіксовано в ХНУ ім. Каразіна. Середній прохідний бал - 160,18.

Найвищий вступний поріг зафіксовано в ХНУ ім. Каразіна. Середній прохідний бал - 160,18. Київський баланс: Столичні виші (КНУ, КПІ, ДТЕУ) стабільно утримують позиції в топ-5, поєднуючи великі обсяги набору з високими вимогами до знань (середній бал від 146).

Десятка ВНЗ із найбільшою кількістю вступників

Торік найбільше вступників було у Львівській політехніці та ЛНУ ім. І. Франка, що може бути зумовлено безпековою ситуацією. Однак найвищий бал на вступ на бюджет продемонстував прифронтовий Харків.

ТОП-10 університетів: