Топ-10 найпопулярніших ВНЗ: куди вступають українці і скільки балів треба на бюджет

08:17 14.03.2026 Сб
2 хв
Не Київ і не Львів: яке місто стало лідером із найвищого балу для вступу торік?
aimg Василина Копитко
Одразу два львівських університети потрапили у десятку найпопулярніших ВНЗ (фото ілюстративне: Freepik)

Вступна кампанія 2025 року продемонструвала цікавий тренд: поки львівські виші побили рекорди за кількістю вступників, найвищий поріг для бюджетників несподівано був у Харкові.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на рейтинг Abitly.

Головне:

  • Регіональна різноманітність: До десятки лідерів увійшли університети з семи міст України (Київ, Львів, Харків, Івано-Франківськ, Чернівці, Луцьк), що свідчить про децентралізацію якісної освіти.
  • Львів - найпопулярніший: Рекордсменом за кількістю вступників стала "Львівська політехніка" (6 218 осіб). Місто залишається головним освітнім магнітом завдяки безпековому фактору.
  • Харків - найскладніший: Найвищий вступний поріг зафіксовано в ХНУ ім. Каразіна. Середній прохідний бал - 160,18.
  • Київський баланс: Столичні виші (КНУ, КПІ, ДТЕУ) стабільно утримують позиції в топ-5, поєднуючи великі обсяги набору з високими вимогами до знань (середній бал від 146).

Десятка ВНЗ із найбільшою кількістю вступників

Торік найбільше вступників було у Львівській політехніці та ЛНУ ім. І. Франка, що може бути зумовлено безпековою ситуацією. Однак найвищий бал на вступ на бюджет продемонстував прифронтовий Харків.

Водночас київські виші продовжують тримати планку - одразу 3 університети увійшли у перелік ВНЗ із найвищою кількістю студентів-першокурсників.

Додамо також, що рейтинг демонструє географічну різноманітність, оскільки у нього увійшли топові заклади із 7 міст.

ТОП-10 університетів:

  • Національний університет "Львівська політехніка" - 6 218 вступників, середній прохідний бал на бюджет - 148,42;
  • Львівський національний університет ім. І. Франка - 5 318 вступників, середній прохідний бал на бюджет - 150,09;
  • Київський національний університет вм. Т. Шевченка - 5 142 вступники, середній прохідний бал на бюджет - 154,51;
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського" - 4 867 вступників, середній прохідний бал на бюджет - 146,48;
  • Державний торного-економічний університет - 3 258 вступників, середній прохідний бал на бюджет - 153,88;
  • Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника - 2 968 вступників, середній прохідний бал на бюджет - 145,09;
  • Харківський національний університет ім. Каразіна - 2 793 вступники, середній прохідний бал на бюджет - 160,18;
  • Національний університет біоресурсів і природокористування - 2 788 вступників, середній прохідний бал на бюджет - 147,37;
  • Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича - 2 774 вступники, середній прохідний бал на бюджет - 147,03;
  • Волинський національний університет ім. Лесі Українки - 2 280 вступників, середній прохідний бал на бюджет - 149,64.

Раніше ми писали про те, що Міністерство освіти і науки України закликало університети запровадити систему супроводу для майбутніх абітурієнтів, зробивши реєстрацію на НМТ-2026 частиною підготовки до вступу.

Рейтинг Вступна кампанія Освіта в Україні Виші
