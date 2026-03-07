ua en ru
Сб, 07 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Найкращі виші Європи 2026: які українські ВНЗ потрапили у престижний рейтинг

08:00 07.03.2026 Сб
2 хв
aimg Василина Копитко
Найкращі виші Європи 2026: які українські ВНЗ потрапили у престижний рейтинг Найвищий показник серед наших ВНЗ отримав Київський національний університет імені Тараса Шевченка (фото: Getty Images)

Опубліковано свіжий рейтинг найкращих університетів Європи QS World University Rankings: Europe 2026. До престижного списку потрапили й українські виші, серед яких визначилася перша десятка лідерів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Top Universities.

Читайте також: Українці зможуть скласти НМТ у 2026 році у 31 країні: повний перелік від УЦОЯО

Головне:

  • Тріумф Британії: Оксфордський університет визнано найкращим у Європі за версією QS 2026. Загалом 7 із 10 топових позицій рейтингу посідають британські заклади.
  • Український лідер: Київський національний університет імені Тараса Шевченка став єдиним представником України у третій сотні (288 місце).
  • Перша десятка: До топ-10 українських вишів увійшли провідні заклади Києва, Харкова, Львова та Сум. Позиції коливаються від 288 до 570 місця.
  • Критерії успіху: Оцінка проводилася на основі академічної репутації, затребуваності випускників серед роботодавців та наукових досягнень.

Хто став найкращим у Європі

Лідером рейтингу став Оксфордський університет, який отримав максимальні бали за репутацію серед науковців та роботодавців. Загалом британські заклади домінують у списку - до топ-10 увійшли сім університетів Сполученого Королівства.

Найкращим за межами Британії визнано швейцарський ETH Zurich, який посів друге місце у загальноєвропейському заліку.

Позиції українських університетів

Українські заклади вищої освіти традиційно представлені в рейтингу, проте більшість із них опинилися поза межами першої трисотки. Беззаперечним лідером в Україні залишається КНУ імені Тараса Шевченка, який єдиний зміг закріпитися у третій сотні найкращих.

Топ-10 українських університетів у рейтингу QS 2026:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 288 місце
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - 326 місце
  • НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 342 місце
  • Львівський національний університет імені Івана Франка - 428 місце
  • Національний університет "Львівська політехніка" - 449 місце
  • НТУ "Харківський політехнічний інститут" - 461 місце
  • Сумський державний університет - 485 місце
  • Міжрегіональна академія управління персоналом - 493 місце
  • Національний університет "Києво-Могилянська академія" - 511-520 позиція
  • Харківський національний університет радіоелектроніки - 561-570 позиція

Читайте також про те, що реєстрація на НМТ-2026 розпочнеться 5 березня. Для подачі заявки потрібно створити особистий кабінет на сайті УЦОЯО або ж через "Дію". Важливо врахувати, що у реєстрації на НМТ можуть відмовити - перелік причин.

Раніше ми писали про те, що робити, якщо вимкнули світло під час НМТ - як вступнику отримати другий шанс.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Освіта в Україні Рейтинг Виші
Новини
Зруйновано частину будинку, жертва і десяток постраждалих: фото наслідків прильоту в Харкові
Зруйновано частину будинку, жертва і десяток постраждалих: фото наслідків прильоту в Харкові
Аналітика
Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС