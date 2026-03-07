Найкращі виші Європи 2026: які українські ВНЗ потрапили у престижний рейтинг
Опубліковано свіжий рейтинг найкращих університетів Європи QS World University Rankings: Europe 2026. До престижного списку потрапили й українські виші, серед яких визначилася перша десятка лідерів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Top Universities.
Читайте також: Українці зможуть скласти НМТ у 2026 році у 31 країні: повний перелік від УЦОЯО
Головне:
- Тріумф Британії: Оксфордський університет визнано найкращим у Європі за версією QS 2026. Загалом 7 із 10 топових позицій рейтингу посідають британські заклади.
- Український лідер: Київський національний університет імені Тараса Шевченка став єдиним представником України у третій сотні (288 місце).
- Перша десятка: До топ-10 українських вишів увійшли провідні заклади Києва, Харкова, Львова та Сум. Позиції коливаються від 288 до 570 місця.
- Критерії успіху: Оцінка проводилася на основі академічної репутації, затребуваності випускників серед роботодавців та наукових досягнень.
Хто став найкращим у Європі
Лідером рейтингу став Оксфордський університет, який отримав максимальні бали за репутацію серед науковців та роботодавців. Загалом британські заклади домінують у списку - до топ-10 увійшли сім університетів Сполученого Королівства.
Найкращим за межами Британії визнано швейцарський ETH Zurich, який посів друге місце у загальноєвропейському заліку.
Позиції українських університетів
Українські заклади вищої освіти традиційно представлені в рейтингу, проте більшість із них опинилися поза межами першої трисотки. Беззаперечним лідером в Україні залишається КНУ імені Тараса Шевченка, який єдиний зміг закріпитися у третій сотні найкращих.
Топ-10 українських університетів у рейтингу QS 2026:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 288 місце
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - 326 місце
- НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 342 місце
- Львівський національний університет імені Івана Франка - 428 місце
- Національний університет "Львівська політехніка" - 449 місце
- НТУ "Харківський політехнічний інститут" - 461 місце
- Сумський державний університет - 485 місце
- Міжрегіональна академія управління персоналом - 493 місце
- Національний університет "Києво-Могилянська академія" - 511-520 позиція
- Харківський національний університет радіоелектроніки - 561-570 позиція
Читайте також про те, що реєстрація на НМТ-2026 розпочнеться 5 березня. Для подачі заявки потрібно створити особистий кабінет на сайті УЦОЯО або ж через "Дію". Важливо врахувати, що у реєстрації на НМТ можуть відмовити - перелік причин.
Раніше ми писали про те, що робити, якщо вимкнули світло під час НМТ - як вступнику отримати другий шанс.