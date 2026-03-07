Найкращі виші Європи 2026: які українські ВНЗ потрапили у престижний рейтинг

Опубліковано свіжий рейтинг найкращих університетів Європи QS World University Rankings: Europe 2026. До престижного списку потрапили й українські виші, серед яких визначилася перша десятка лідерів.

Головне:

Тріумф Британії: Оксфордський університет визнано найкращим у Європі за версією QS 2026. Загалом 7 із 10 топових позицій рейтингу посідають британські заклади.

Український лідер: Київський національний університет імені Тараса Шевченка став єдиним представником України у третій сотні (288 місце).

Перша десятка: До топ-10 українських вишів увійшли провідні заклади Києва, Харкова, Львова та Сум. Позиції коливаються від 288 до 570 місця.

Критерії успіху: Оцінка проводилася на основі академічної репутації, затребуваності випускників серед роботодавців та наукових досягнень.

Хто став найкращим у Європі

Лідером рейтингу став Оксфордський університет, який отримав максимальні бали за репутацію серед науковців та роботодавців. Загалом британські заклади домінують у списку - до топ-10 увійшли сім університетів Сполученого Королівства.

Найкращим за межами Британії визнано швейцарський ETH Zurich, який посів друге місце у загальноєвропейському заліку.

Позиції українських університетів

Українські заклади вищої освіти традиційно представлені в рейтингу, проте більшість із них опинилися поза межами першої трисотки. Беззаперечним лідером в Україні залишається КНУ імені Тараса Шевченка, який єдиний зміг закріпитися у третій сотні найкращих.

Топ-10 українських університетів у рейтингу QS 2026: