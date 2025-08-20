Більше місць для популярних напрямків: УЗ запускає п'ять додаткових "осінніх" поїздів

Національний перевізник "Укрзалізниця" призначає п'ять додаткових "осінніх" поїздів, які курсуватимуть у різні куточки країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Куди саме та в які дні курсуватимуть додаткові поїзди

У компанії нагадали, що літо закінчується, але подорожі - ніколи. З огляду на це УЗ призначає п'ять додаткових "осінніх" поїздів, які курсуватимуть у різні куточки України:

№249/250 "Київ - Львів" (відправлення з Києва та Львова: 27, 28 серпня);

(відправлення з Києва та Львова: 27, 28 серпня); № 220/219 "Київ - Дніпро" (відправлення з Києва та Дніпра: 25, 28, 30, 31 серпня);

(відправлення з Києва та Дніпра: 25, 28, 30, 31 серпня); №159/160 "Київ - Трускавець" (відправлення з Києва та Трускавця: 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 вересня та 3, 4, 5 жовтня);

(відправлення з Києва та Трускавця: 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 вересня та 3, 4, 5 жовтня); №218/217 "Чоп - Львів" (відправлення з Чопа та Львова: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 вересня).

Крім того, додатковий поїзд №284/283 "Ужгород - Київ" курсуватиме через день:

з 1 вересня;

до початку нового графіку руху на 2026 рік.

Українцям розповіли, що цей поїзд "підв'язаний у Києві під швидкісні поїзди Харківського та Дніпровського напрямків".

"Тож стане в нагоді, якщо з Харкова або Дніпра раптом на потрібну дату не залишилось вільних місць у Західному напрямку", - пояснили у компанії.

Додаткові поїзди УЗ (ілюстрація: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Як не помилитися з рейсом і де купувати квитки

В "Укрзалізниці" наголосили, що перед поїздкою корисно перевіряти актуальний розклад призначених пасажирських поїздів:

із проміжними зупинками;

із датами курсування.

"Це допоможе бути впевненими, що ваш поїзд точно в рейсі", - пояснили пасажирам.

Зазначається, що квитки "традиційно" можна придбати:

онлайн - на сайті booking.uz.gov.ua;

віддалено - в мобільному застосунку "Укрзалізниці";

на місцях - у касах вокзалів.

"Осінь з "Укрзалізницею" - час нових пригод", - підсумували у компанії.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)