ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Більше місць для популярних напрямків: УЗ запускає п'ять додаткових "осінніх" поїздів

Середа 20 серпня 2025 13:44
UA EN RU
Більше місць для популярних напрямків: УЗ запускає п'ять додаткових "осінніх" поїздів УЗ призначає п'ять додаткових поїздів по Україні (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Національний перевізник "Укрзалізниця" призначає п'ять додаткових "осінніх" поїздів, які курсуватимуть у різні куточки країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Куди саме та в які дні курсуватимуть додаткові поїзди

У компанії нагадали, що літо закінчується, але подорожі - ніколи. З огляду на це УЗ призначає п'ять додаткових "осінніх" поїздів, які курсуватимуть у різні куточки України:

  • №249/250 "Київ - Львів" (відправлення з Києва та Львова: 27, 28 серпня);
  • № 220/219 "Київ - Дніпро" (відправлення з Києва та Дніпра: 25, 28, 30, 31 серпня);
  • №159/160 "Київ - Трускавець" (відправлення з Києва та Трускавця: 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 вересня та 3, 4, 5 жовтня);
  • №218/217 "Чоп - Львів" (відправлення з Чопа та Львова: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 вересня).

Крім того, додатковий поїзд №284/283 "Ужгород - Київ" курсуватиме через день:

  • з 1 вересня;
  • до початку нового графіку руху на 2026 рік.

Українцям розповіли, що цей поїзд "підв'язаний у Києві під швидкісні поїзди Харківського та Дніпровського напрямків".

"Тож стане в нагоді, якщо з Харкова або Дніпра раптом на потрібну дату не залишилось вільних місць у Західному напрямку", - пояснили у компанії.

Більше місць для популярних напрямків: УЗ запускає п'ять додаткових &quot;осінніх&quot; поїздівДодаткові поїзди УЗ (ілюстрація: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Як не помилитися з рейсом і де купувати квитки

В "Укрзалізниці" наголосили, що перед поїздкою корисно перевіряти актуальний розклад призначених пасажирських поїздів:

  • із проміжними зупинками;
  • із датами курсування.

"Це допоможе бути впевненими, що ваш поїзд точно в рейсі", - пояснили пасажирам.

Зазначається, що квитки "традиційно" можна придбати:

  • онлайн - на сайті booking.uz.gov.ua;
  • віддалено - в мобільному застосунку "Укрзалізниці";
  • на місцях - у касах вокзалів.

"Осінь з "Укрзалізницею" - час нових пригод", - підсумували у компанії.

Більше місць для популярних напрямків: УЗ запускає п'ять додаткових &quot;осінніх&quot; поїздівПублікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" повідомили про піковий період пасажирських перевезень. Так, на деяких найбільш популярних напрямках на одне пасажирське місце претендують 5-8 осіб.

Реагуючи на підвищений попит серед пасажирів "Укрзалізниця" вирішила призначити додатковий рейс у напрямку Карпат і до моря в серпні.

Крім того, з вересня курсуватимуть кілька додаткових рейсів УЗ у різні регіони України.

Читайте також, як встигнути забронювати групову поїздку залізницею влітку та як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Укрзалізниця Львів Ужгород Осінь Поїзди Подорожі Квитки Пасажири
Новини
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"