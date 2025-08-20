Більше місць для популярних напрямків: УЗ запускає п'ять додаткових "осінніх" поїздів
Національний перевізник "Укрзалізниця" призначає п'ять додаткових "осінніх" поїздів, які курсуватимуть у різні куточки країни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Куди саме та в які дні курсуватимуть додаткові поїзди
У компанії нагадали, що літо закінчується, але подорожі - ніколи. З огляду на це УЗ призначає п'ять додаткових "осінніх" поїздів, які курсуватимуть у різні куточки України:
- №249/250 "Київ - Львів" (відправлення з Києва та Львова: 27, 28 серпня);
- № 220/219 "Київ - Дніпро" (відправлення з Києва та Дніпра: 25, 28, 30, 31 серпня);
- №159/160 "Київ - Трускавець" (відправлення з Києва та Трускавця: 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 вересня та 3, 4, 5 жовтня);
- №218/217 "Чоп - Львів" (відправлення з Чопа та Львова: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 вересня).
Крім того, додатковий поїзд №284/283 "Ужгород - Київ" курсуватиме через день:
- з 1 вересня;
- до початку нового графіку руху на 2026 рік.
Українцям розповіли, що цей поїзд "підв'язаний у Києві під швидкісні поїзди Харківського та Дніпровського напрямків".
"Тож стане в нагоді, якщо з Харкова або Дніпра раптом на потрібну дату не залишилось вільних місць у Західному напрямку", - пояснили у компанії.
Додаткові поїзди УЗ (ілюстрація: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Як не помилитися з рейсом і де купувати квитки
В "Укрзалізниці" наголосили, що перед поїздкою корисно перевіряти актуальний розклад призначених пасажирських поїздів:
- із проміжними зупинками;
- із датами курсування.
"Це допоможе бути впевненими, що ваш поїзд точно в рейсі", - пояснили пасажирам.
Зазначається, що квитки "традиційно" можна придбати:
- онлайн - на сайті booking.uz.gov.ua;
- віддалено - в мобільному застосунку "Укрзалізниці";
- на місцях - у касах вокзалів.
"Осінь з "Укрзалізницею" - час нових пригод", - підсумували у компанії.
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" повідомили про піковий період пасажирських перевезень. Так, на деяких найбільш популярних напрямках на одне пасажирське місце претендують 5-8 осіб.
Реагуючи на підвищений попит серед пасажирів "Укрзалізниця" вирішила призначити додатковий рейс у напрямку Карпат і до моря в серпні.
Крім того, з вересня курсуватимуть кілька додаткових рейсів УЗ у різні регіони України.
Читайте також, як встигнути забронювати групову поїздку залізницею влітку та як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.