Больше мест для популярных направлений: УЗ запускает пять дополнительных "осенних" поездов
Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначает пять дополнительных "осенних" поездов, которые будут курсировать в разные уголки страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Куда именно и в какие дни будут курсировать дополнительные поезда
В компании напомнили, что лето заканчивается, однако путешествия - никогда. Учитывая это УЗ назначает пять дополнительных "осенних" поездов, которые будут курсировать в разные уголки Украины:
- №249/250 "Киев - Львов" (отправление из Киева и Львова: 27, 28 августа);
- № 220/219 "Киев - Днепр" (отправление из Киева и Днепра: 25, 28, 30, 31 августа);
- №159/160 "Киев - Трускавец" (отправление из Киева и Трускавца: 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 сентября и 3, 4, 5 октября);
- №218/217 "Чоп - Львов" (отправление из Чопа и Львова: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября).
Кроме того, дополнительный поезд №284/283 "Ужгород - Киев" будет курсировать через день:
- с 1 сентября;
- до начала нового графика движения на 2026 год.
Украинцам рассказали, что этот поезд "подвязан в Киеве под скоростные поезда Харьковского и Днепровского направлений".
"Поэтому пригодится, если из Харькова или Днепра вдруг на нужную дату не осталось свободных мест в Западном направлении", - объяснили в компании.
Дополнительные поезда УЗ (иллюстрация: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Как не ошибиться с рейсом и где покупать билеты
В "Укрзализныце" подчеркнули, что перед поездкой полезно проверять актуальное расписание назначенных пассажирских поездов:
- с промежуточными остановками;
- с датами курсирования.
"Это поможет быть уверенными, что ваш поезд точно в рейсе", - объяснили пассажирам.
Отмечается, что билеты "традиционно" можно приобрести:
- онлайн - на сайте booking.uz.gov.ua;
- удаленно - в мобильном приложении "Укрзализныци";
- на местах - в кассах вокзалов.
"Осень с "Укрзализныцей" - время новых приключений", - подытожили в компании.
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее в "Укрзализныце" сообщили о пиковом периоде пассажирских перевозок. Так, на некоторых наиболее популярных направлениях на одно пассажирское место претендуют 5-8 человек.
Реагируя на повышенный спрос среди пассажиров "Укрзализныця" решила назначить дополнительный рейс в направлении Карпат и к морю в августе.
Кроме того, с сентября будут курсировать несколько дополнительных рейсов УЗ в разные регионы Украины.
