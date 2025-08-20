Больше мест для популярных направлений: УЗ запускает пять дополнительных "осенних" поездов

Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначает пять дополнительных "осенних" поездов, которые будут курсировать в разные уголки страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Куда именно и в какие дни будут курсировать дополнительные поезда

В компании напомнили, что лето заканчивается, однако путешествия - никогда. Учитывая это УЗ назначает пять дополнительных "осенних" поездов, которые будут курсировать в разные уголки Украины:

№249/250 "Киев - Львов" (отправление из Киева и Львова: 27, 28 августа);

(отправление из Киева и Львова: 27, 28 августа); № 220/219 "Киев - Днепр" (отправление из Киева и Днепра: 25, 28, 30, 31 августа);

(отправление из Киева и Днепра: 25, 28, 30, 31 августа); №159/160 "Киев - Трускавец" (отправление из Киева и Трускавца: 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 сентября и 3, 4, 5 октября);

(отправление из Киева и Трускавца: 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 сентября и 3, 4, 5 октября); №218/217 "Чоп - Львов" (отправление из Чопа и Львова: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября).

Кроме того, дополнительный поезд №284/283 "Ужгород - Киев" будет курсировать через день:

с 1 сентября;

до начала нового графика движения на 2026 год.

Украинцам рассказали, что этот поезд "подвязан в Киеве под скоростные поезда Харьковского и Днепровского направлений".

"Поэтому пригодится, если из Харькова или Днепра вдруг на нужную дату не осталось свободных мест в Западном направлении", - объяснили в компании.

Дополнительные поезда УЗ (иллюстрация: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Как не ошибиться с рейсом и где покупать билеты

В "Укрзализныце" подчеркнули, что перед поездкой полезно проверять актуальное расписание назначенных пассажирских поездов:

с промежуточными остановками;

с датами курсирования.

"Это поможет быть уверенными, что ваш поезд точно в рейсе", - объяснили пассажирам.

Отмечается, что билеты "традиционно" можно приобрести:

онлайн - на сайте booking.uz.gov.ua;

удаленно - в мобильном приложении "Укрзализныци";

на местах - в кассах вокзалов.

"Осень с "Укрзализныцей" - время новых приключений", - подытожили в компании.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)