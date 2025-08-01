Квитки на поїзд - лише через "Дію"? Що змінилось для пасажирів УЗ і на яких рейсах

Вже відсьогодні, 1 серпня 2025 року, національний перевізник "Укрзалізниця" запроваджує в тестовому режимі верифікацію пасажирів через "Дія.Підпис" - для низки популярних поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Що саме змінюється для пасажирів УЗ

Нещодавно у компанії розповіли, що продовжують використовувати всі способи, аби зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків.

Відтак з нинішнього дня "Укрзалізниця" вводить (у тестовому режимі) верифікацію через "Дія.Підпис" - для низки популярних серед громадян поїздів.

Йдеться про те, що тепер пасажирам потрібно верифікувати особу через "Дія.Підпис" для того, щоб:

купити квитки на певні внутрішні поїзди;

повернути квитки на певні внутрішні поїзди.

Для яких рейсів потрібна тепер верифікація

Згідно з інформацією компанії, на першому етапі впровадження змін планувалось спершу, що верифікація потрібна буде на такі рейси "Укрзалізниці":

№105/106 "Одеса - Київ";

№91/92 "Львів - Київ";

№29/30 "Київ - Ужгород";

№12 "Львів - Одеса";

№27/28 "Київ - Чоп".

При цьому наголошувалось, що придбання квитків на ці рейси через каси - буде недоступне.

Проте пізніше у компанії повідомили, що вводять верифікацію через "Дія.Підпис" при купівлі квитків тільки на три поїзди:

№29/30 "Київ - Ужгород";

№12 "Львів - Одеса";

№27/28 "Київ - Чоп".

"Дослухалися до пасажирів та змінили кількість рейсів, для яких вводимо верифікацію через "Дія.Підпис" у тестовому режимі з 1 серпня. Це необхідно, щоби запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам", - зауважили в УЗ.

Уточнюється, що для того, щоб придбати або повернути квитки на ці поїзди, пасажирам потрібно буде верифікувати акаунт у застосунку "Укрзалізниці".

Крім того, щоби забезпечити доступ до цих квитків пасажирам, які не мають паспортів нового зразка або можливості їх оновити, компанія залишила продаж квитків на ці поїзди також доступним - у низці конкретних кас:

у Чопі (каса №2);

в Ужгороді (каса №2);

у Львові (каса №1);

в Одесі (каси №14 та №2);

в Києві (каси №21 та №22).

"Ми уважно стежимо за результатами пілотного запуску, щоби вирішити, чи розширимо практику на інші рейси. Дякуємо всім пасажирам за розуміння та довіру", - додали в УЗ.

Публікація УЗ з оновленою інформацією щодо змін для пасажирів (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Чи стосуються ці зміни квитків для військових

В УЗ розповіли, що нові правила не стосуватимуться рейсів зі спеціальним резервом квитків для військовослужбовців.

Уточнюється, що захисники та захисниці й надалі можуть бронювати та купувати такі квитки:

через спеціальний сервіс "Укрзалізниці";

через "Армія+".

"Укрзалізниця також продовжує роботу над запровадженням авторизації в застосунку через BankID", - підсумували у прес-службі компанії.

Попередня публікація УЗ про запровадження змін (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Реакція пасажирів й важливі запитання щодо змін

Варто зауважити, що така новина від "Укрзалізниці" викликала спершу чимало негативних коментарів, нарікань і запитань від користувачів мережі - потенційних пасажирів.

Дехто з них поцікавився, наприклад, як тепер зможуть купувати квитки на поїзди люди похилого віку - без смартфона та "Дії".

В УЗ на це відповіли, що "для зручності пасажирів діють альтернативні поїзди, для проїзду в яких не потрібен додаток "Дія", тож кожен може "обрати найбільш зручний для себе варіант подорожі".

Запитання щодо придбання квитків людьми похилого віку без "Дії" (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Інше запитання стосується того, як тепер зможуть купити квитки на ці напрямки іноземці.

"Для іноземців у нас є внутрішній сервіс. Достатньо нам написати на service@uz.gov.ua і детально розкажемо", - відповіли в "Укрзалізниці".

Запитання щодо квитків для іноземців (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Ще одне запитання - про те, чи можна тепер купити кілька квитків одночасно, щоб опинитися з близькою людиною (чи людьми) в одному купе.

"Чи одна людина може купувати кілька квитків?" - уточнюється в питанні.

"Добрий день! Ви власне зможете купити кілька квитків, тут нічого не змінюється", - відповіли в УЗ.

Запитання щодо придбання однією людиною кількох квитків одночасно (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Дехто поцікавився також, як тепер купувати дитячі квитки (дітям до 14 років)?

"Як власне і завжди, тут нічого не змінюється", - зазначається у відповіді національного перевізника.

Запитання щодо квитків для дітей до 14 років (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Насамкінець, чимало користувачів поцікавились, на якій підставі національний перевізник позбавляє громадян права купувати квитки на вказані рейси "не через "Дію" й чому запроваджується "подібна дискримінація".

На це в УЗ визнали: розуміють, що "нововведення викликає запитання", тому пояснюють "детально".

Уточнюється, що "Укрзалізниця" з 1 серпня у тестовому режимі запроваджує верифікацію особи через "Дія.Підпис" (кваліфікований електронний підпис), який має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, відповідно до:

закону України "Про електронні довірчі послуги" (ст. 18: використання КЕП є рівнозначним власноручному підпису);

закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" (ст. 6: електронний підпис може підтверджувати особу під час укладання договорів, купівлі квитків тощо);

постанови КМУ №1007 від 18.09.2019 "Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування електронного паспорта", яка надала "Дії" статус офіційного державного інструменту ідентифікації особи.

"Це стосуватиметься придбання або повернення квитків на окремі рейси, де фіксується найбільше зловживань: масові викупи, спекуляції, підробка квитків тощо", - додали у компанії.

Наголошується, що "це лише кілька напрямків", тобто "всі інші рейси аналогічного напрямку працюють на продаж проїзних документів без змін".

Крім того, "нові правила не зачіпають пільгові поїздки, зокрема для військовослужбовців", адже "сервіс "Армія+" і квоти спецрезерву працюють у звичному режимі".

"Також ці зміни не торкнуться іноземних громадян, для яких передбачена внутрішня система верифікації іноземних пасажирів "Укрзалізниці", - додали у компанії.

Наголошується, що мета такого нововведення - "захист чесних пасажирів і забезпечення рівного доступу до квитків".

"Коли хтось скуповує квитки сотнями через "сірі" схеми, інші залишаються без шансів. Саме тому ми впроваджуємо механізми, які дозволяють зменшити маніпуляції, особливо на популярних рейсах", - пояснили в УЗ.

Крім того, українцям розповіли, що національний перевізник працює над тим, щоб незабаром надати альтернативні варіанти верифікації - зокрема через BankID НБУ (що зробить сервіс доступнішим для всіх).

"Це не цифрова примусовість, а етап перевірки інструментів прозорої авторизації. Зокрема варіант верифікації через BankID вже на підході", - наголосили в "Укрзалізниці".

Насамкінець пасажирам нагадали, що "абсолютна більшість поїздів працює за старими правилами".

"Це тестовий запуск, який надалі будемо вдосконалювати з урахуванням ваших відгуків. Дякуємо кожному за розуміння", - підсумували у відповіді "Укрзалізниці".

Пояснення УЗ щодо правомірності запроваджених змін (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)