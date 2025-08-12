Больше мест к морю: УЗ запускает дополнительный поезд на популярный маршрут
Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначает дополнительный поезд, который поможет доехать к морю в августе текущего года большему количеству пассажиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
В какие дни и как именно будет курсировать дополнительный поезд УЗ
В компании рассказали, что "Укрзализныця" добавляет "места в Одессу в августе".
Речь идет о назначении дополнительного поезда №265/266 "Киев - Одесса", который:
- будет отправляться из Киева 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 и 31 августа - в 8:40;
- прибывать в Одессу - в 18:08.
В обратном направлении - из Одессы - этот поезд УЗ:
- будет отправляться 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 и 31 августа - в 11:27;
- прибывать в Киев - в 20:20.
Отмечается, что в составе поезда - купейные вагоны с местами для сидения.
Купить билеты на него можно:
- в приложении "Укрзализныци";
- на сайте booking.uz.gov.ua;
- в кассах вокзалов.
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее в "Укрзализныце" сообщили о пиковом периоде пассажирских перевозок. Так, на некоторых наиболее популярных направлениях на одно пассажирское место претендуют 5-8 человек.
Для того чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при приобретении железнодорожных билетов, компания ввела в тестовом режиме верификацию пассажиров через "Дія.Підпис" - для ряда популярных поездов.
