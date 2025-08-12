Больше мест к морю: УЗ запускает дополнительный поезд на популярный маршрут

Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначает дополнительный поезд, который поможет доехать к морю в августе текущего года большему количеству пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Купить билеты на него можно:

Отмечается, что в составе поезда - купейные вагоны с местами для сидения .

В обратном направлении - из Одессы - этот поезд УЗ:

В компании рассказали, что "Укрзализныця" добавляет "места в Одессу в августе".

Напомним, ранее в "Укрзализныце" сообщили о пиковом периоде пассажирских перевозок. Так, на некоторых наиболее популярных направлениях на одно пассажирское место претендуют 5-8 человек.

Для того чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при приобретении железнодорожных билетов, компания ввела в тестовом режиме верификацию пассажиров через "Дія.Підпис" - для ряда популярных поездов.

Читайте также, как успеть забронировать групповую поездку по железной дороге летом и как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.