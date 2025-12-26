У Білорусі назвали причину розміщення у себе "Орєшніка"

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що його країна розмістила у себе ракетний комплекс "Орєшнік" у відповідь на "агресію Заходу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське агентство БелТА.
"Орешник" розміщений на нашій території. Це наша реакція на їхню (Заходу, - ред.) агресію, агресивні дії, на їх заяву, що вони збираються з нами воювати", - зазначив він.
За його словами, Білорусь не збирається воювати із західними країнами, і підкреслив, що "цього ніколи не станеться".
Він також зауважив, що ракета "Орешник" може застосовуватися як в ядерному озброєнні, так і в простому. Хренін додав, що дальність її застосування - до 5 тисяч кілометрів.
Нагадаємо, минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ракетний комплекс "Орєшнік" вже на бойовому чергуванні в Білорусі.
За його словами, в країні вже розміщене тактичне ядерне озброєння, а тепер до цього переліку додається й новий ракетний комплекс. Він також повідомив, що може отримати від Росії до десяти ракетних комплексів "Орєшнік".
Пізніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що Україні відоме місце розміщення нової російської ракети "Орєшнік" у Білорусі. Він наголосив, що відповідні дані передаються міжнародним партнерам.
Зазначимо, "Орєшнік", імовірно, є модифікацією ракети РС-26 "Рубеж". За неофіційними даними, дальність її польоту може сягати близько 5500 кілометрів, однак у відкритих джерелах інформації про цю ракету небагато.
РБК-Україна раніше писало, що у жовтні голова СБУ Василь Малюк розповів, що СБУ спільно з ГУР знищили один із трьох російських "Орєшніков" у Капустиному Яру. Він повідомив, що операція була секретною, а про її результати знали тільки кілька президентів інших країн.
