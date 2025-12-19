Зеленський про "Орєшнік" в Білорусі: знаємо місце розміщення і передаємо дані партнерам

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію з польським лідером Каролем Навроцьким.

"Завершується переміщення "Орєшніка" на територію Білорусі. Ми розуміємо, де це буде, де буде розміщення. Ми інформацію передаємо нашим партнерам. Думаю, партнери самі можуть оцінити цю загрозу і зрозуміти, як реагувати", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна раніше попереджала європейських і американських парнерів, що РФ буде розміщувати "Орєшнік" в Білорусі. Партнерам показували дистанції, на яку буде діяти "Орєшнік". Це загроза багатьом європейським країнам, включаючи Польщу та Німеччину.

"Орєшнік" дронами збити неможливо. Ми просили, щоб наші партнери застосували санкції проти компаній які продають компоненти через треті країни, які підходять до "Орєшніка". Без цих компонентів РФ розвивати цю ракету просто не може. Я не бачу введення цих санкцій поки що", - зазначив президент України.

Зеленський додав, що РФ буде продовжувати виробляти "Орєшніки". На його думку, якщо партнери проводять так багато дипломатичних зусиль щодо закінчення війни, ймовірно, вони можуть так само тиснути на РФ, щоб вони не розміщували ці ракети ближче до Європи.