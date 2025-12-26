В Беларуси назвали причину размещения у себя "Орешника"

"Орешник" размещен на нашей территории. Это наша реакция на их (Запада, - ред.) агрессию, агрессивные действия, на их заявление, что они собираются с нами воевать", - отметил он.

По его словам, Беларусь не собирается воевать с западными странами, и подчеркнул, что "этого никогда не произойдет".

Он также отметил, что ракета "Орешник" может применяться как в ядерном вооружении, так и простом. Хренин добавил, что дальность ее применения - до 5 тысяч километров.