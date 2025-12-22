ua en ru
Лукашенко оцінив, скільки "Орєшніків" Білорусь може отримати від РФ

Білорусь, Понеділок 22 грудня 2025 18:15
Лукашенко оцінив, скільки "Орєшніків" Білорусь може отримати від РФ Фото: білоруський диктатор Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко завив, що може отримати від Росії до десяти ракетних комплексів "Орєшнік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське агентство БелТА.

В понеділок, 22 грудня, журналіст запитав у Лукашенка, чи дійсно РФ передала Білорусі десять ракетних комплексів "Орєшнік", про які нібито існує домовленість з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Десяток - це буде максимум", - відповів самопроголошений президент Білорусі.

Пропагандистське агентство нагадало про минулорічну заяву Лукашенка про плани щодо розміщення в Білорусі ракетних комплексів.

"Думаю, що поки що десяток, а потім подивимося. Якщо у росіян буде бажання розмістити їх більше, ми розмістимо їх більше", - заявив він тоді.

Проте пізніше він заявив, що пожартував, коли повідомив по десять "Орєшніків". Лукашенко також зазначив, що "достатньо одного комплексу, щоб убезпечити Білорусь".

"Орєшнік" в Білорусі

Нагадаємо, минулого тижня Лукашенко заявив, що ракетний комплекс "Орєшнік" вже на бойовому чергуванні в Білорусі. За його словами, в країні вже розміщене тактичне ядерне озброєння, а тепер до цього переліку додається й новий ракетний комплекс.

Пізніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що Україні відоме місце розміщення нової російської ракети "Орєшнік" у Білорусі. Він наголосив, що відповідні дані передаються міжнародним партнерам.

Зазначимо, "Орєшнік", імовірно, є модифікацією ракети РС-26 "Рубеж". За неофіційними даними, дальність її польоту може сягати близько 5500 кілометрів, однак у відкритих джерелах інформації про цю ракету небагато.

Детальніше про російську ракету – в матеріалі РБК-Україна.

