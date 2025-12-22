Лукашенко оцінив, скільки "Орєшніків" Білорусь може отримати від РФ
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко завив, що може отримати від Росії до десяти ракетних комплексів "Орєшнік".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське агентство БелТА.
В понеділок, 22 грудня, журналіст запитав у Лукашенка, чи дійсно РФ передала Білорусі десять ракетних комплексів "Орєшнік", про які нібито існує домовленість з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Десяток - це буде максимум", - відповів самопроголошений президент Білорусі.
Пропагандистське агентство нагадало про минулорічну заяву Лукашенка про плани щодо розміщення в Білорусі ракетних комплексів.
"Думаю, що поки що десяток, а потім подивимося. Якщо у росіян буде бажання розмістити їх більше, ми розмістимо їх більше", - заявив він тоді.
Проте пізніше він заявив, що пожартував, коли повідомив по десять "Орєшніків". Лукашенко також зазначив, що "достатньо одного комплексу, щоб убезпечити Білорусь".
"Орєшнік" в Білорусі
Нагадаємо, минулого тижня Лукашенко заявив, що ракетний комплекс "Орєшнік" вже на бойовому чергуванні в Білорусі. За його словами, в країні вже розміщене тактичне ядерне озброєння, а тепер до цього переліку додається й новий ракетний комплекс.
Пізніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що Україні відоме місце розміщення нової російської ракети "Орєшнік" у Білорусі. Він наголосив, що відповідні дані передаються міжнародним партнерам.
Зазначимо, "Орєшнік", імовірно, є модифікацією ракети РС-26 "Рубеж". За неофіційними даними, дальність її польоту може сягати близько 5500 кілометрів, однак у відкритих джерелах інформації про цю ракету небагато.
