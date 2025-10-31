ua en ru
Пт, 31 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Один з трьох російських "Орєшників" знищили СБУ та ГУР в Капустиному Яру, - Малюк

П'ятниця 31 жовтня 2025 13:48
UA EN RU
Один з трьох російських "Орєшників" знищили СБУ та ГУР в Капустиному Яру, - Малюк Фото: глава СБУ Василь Малюк (Zelenskiy_official)
Автор: Ірина Глухова

Один із російських комплексів "Орєшник" був знищений на території Росії силами Служби безпеки України, Головного управління розвідки та Збройних сил України. Це сталося влітку 2023 року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава СБУ Василь Малюк під час брифінгу для журналістів.

"До цього ми жодного разу не озвучували, але коротко можемо сказати, що один із трьох "Орєшників" був успішно знищений на їх території - на Капустиному Яру - силами ГУР, СБУ і ЗСУ", - заявив він.

За словами Малюка, “знищення було стовідсоткове”.

Він наголосив, що ця операція жодним чином не афішувалася. Про знищення “Орєшніка” доповідали виключно Верховному головнокомандувачу - Президенту України.

Також, за словами голови СБУ, про результати операції знали кілька президентів інших країн.

Що відомо про ракету "Орєшнік"

Балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" належить до класу "земля-земля" і, за наявними даними, може бути оснащена як ядерною, так і звичайною боєголовкою.

Деталі про її технічні характеристики обмежені. Російський диктатор Володимир Путін заявляв, що ракета здатна вражати цілі зі швидкістю 10 Махів (2,5–3 км/с). Згідно з російською класифікацією, її дальність, ймовірно, досягає 5500 км.

Використання "Орєшніка" у повномасштабній війні

У листопаді минулого року Росія вперше використала ракету типу "Орєшнік" у межах повномасштабної війни, завдавши удару по Дніпру. За даними Повітряних Сил ЗСУ, запуск був здійснений з Астраханської області РФ.

Згодом Служба безпеки України показала журналістам уламки нової експериментальної балістичної ракети "Орєшнік". Саме нею окупанти ударили по заводу.

Також стало відомо, що росіяни випустили болванку без вибухівки.

Більше про цю ракету - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Буде єдиний документ: у Зеленського розкрили, як Україна, ЄС і США готують мирний план
Буде єдиний документ: у Зеленського розкрили, як Україна, ЄС і США готують мирний план
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні