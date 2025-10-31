Один з трьох російських "Орєшників" знищили СБУ та ГУР в Капустиному Яру, - Малюк
Один із російських комплексів "Орєшник" був знищений на території Росії силами Служби безпеки України, Головного управління розвідки та Збройних сил України. Це сталося влітку 2023 року.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава СБУ Василь Малюк під час брифінгу для журналістів.
"До цього ми жодного разу не озвучували, але коротко можемо сказати, що один із трьох "Орєшників" був успішно знищений на їх території - на Капустиному Яру - силами ГУР, СБУ і ЗСУ", - заявив він.
За словами Малюка, “знищення було стовідсоткове”.
Він наголосив, що ця операція жодним чином не афішувалася. Про знищення “Орєшніка” доповідали виключно Верховному головнокомандувачу - Президенту України.
Також, за словами голови СБУ, про результати операції знали кілька президентів інших країн.
Що відомо про ракету "Орєшнік"
Балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" належить до класу "земля-земля" і, за наявними даними, може бути оснащена як ядерною, так і звичайною боєголовкою.
Деталі про її технічні характеристики обмежені. Російський диктатор Володимир Путін заявляв, що ракета здатна вражати цілі зі швидкістю 10 Махів (2,5–3 км/с). Згідно з російською класифікацією, її дальність, ймовірно, досягає 5500 км.
Використання "Орєшніка" у повномасштабній війні
У листопаді минулого року Росія вперше використала ракету типу "Орєшнік" у межах повномасштабної війни, завдавши удару по Дніпру. За даними Повітряних Сил ЗСУ, запуск був здійснений з Астраханської області РФ.
Згодом Служба безпеки України показала журналістам уламки нової експериментальної балістичної ракети "Орєшнік". Саме нею окупанти ударили по заводу.
Також стало відомо, що росіяни випустили болванку без вибухівки.
Більше про цю ракету - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.