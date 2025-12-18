Лукашенко заявив, що "Орєшнік" вже на бойовому чергуванні в Білорусі

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив самопроголошений президент Олександр Лукашенко під час звернення з посланням до білоруського народу та парламенту.

За словами Лукашенка, розгортання комплексу є частиною тісної військової співпраці Мінська з Москвою.

Він наголосив, що Білорусь і Росія нібито реалізують "комплекс заходів стратегічного стримування", який передбачає присутність на території країни російського військового контингенту. У разі загострення ситуації, за його словами, до бойових дій можуть бути залучені десятки тисяч російських військових із західних регіонів РФ.

Крім того, Олександр Лукашенко нагадав, що в Білорусі вже розміщене тактичне ядерне озброєння, а тепер до цього переліку додається й новий ракетний комплекс.

"Перші позиції для "Орешника" вже обладнані. Комплекс перебуває у нас із учорашнього дня і заступає на бойове чергування", - заявив він.

Окремо білоруський лідер відповів на критику щодо доцільності розміщення такого озброєння. Опоненти, за його словами, стверджують, що Білорусь автоматично стає пріоритетною ціллю у разі конфлікту. Лукашенко закликав не звертати уваги на такі застереження та провів паралель із будівництвом Білоруської АЕС, яку свого часу також активно критикували.

"Якщо проти нас воюватимуть, то бити будуть не по символічних об’єктах, а по центрах ухвалення рішень. Тому ми робимо все, щоб війни не допустити", - сказав він.

Заява про заступання "Орешника" на бойове чергування прозвучала на тлі загального посилення військової риторики Мінська та поглиблення залежності Білорусі від Росії у сфері безпеки. Раніше міжнародна спільнота неодноразово висловлювала занепокоєння через розміщення російського ядерного та ракетного озброєння на території країни.