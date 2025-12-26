ua en ru
Пт, 26 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Білорусі назвали причину розміщення у себе "Орєшніка"

Білорусь, П'ятниця 26 грудня 2025 20:35
UA EN RU
У Білорусі назвали причину розміщення у себе "Орєшніка" Фото: міністр оборони Білорусі Віктор Хренін (скріншот відео)
Автор: Валерій Ульяненко

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що його країна розмістила у себе ракетний комплекс "Орєшнік" у відповідь на "агресію Заходу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське агентство БелТА.

"Орешник" розміщений на нашій території. Це наша реакція на їхню (Заходу, - ред.) агресію, агресивні дії, на їх заяву, що вони збираються з нами воювати", - зазначив він.

За його словами, Білорусь не збирається воювати із західними країнами, і підкреслив, що "цього ніколи не станеться".

Він також зауважив, що ракета "Орешник" може застосовуватися як в ядерному озброєнні, так і в простому. Хренін додав, що дальність її застосування - до 5 тисяч кілометрів.

"Орєшнік" в Білорусі

Нагадаємо, минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ракетний комплекс "Орєшнік" вже на бойовому чергуванні в Білорусі.

За його словами, в країні вже розміщене тактичне ядерне озброєння, а тепер до цього переліку додається й новий ракетний комплекс. Він також повідомив, що може отримати від Росії до десяти ракетних комплексів "Орєшнік".

Пізніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що Україні відоме місце розміщення нової російської ракети "Орєшнік" у Білорусі. Він наголосив, що відповідні дані передаються міжнародним партнерам.

Зазначимо, "Орєшнік", імовірно, є модифікацією ракети РС-26 "Рубеж". За неофіційними даними, дальність її польоту може сягати близько 5500 кілометрів, однак у відкритих джерелах інформації про цю ракету небагато.

РБК-Україна раніше писало, що у жовтні голова СБУ Василь Малюк розповів, що СБУ спільно з ГУР знищили один із трьох російських "Орєшніков" у Капустиному Яру. Він повідомив, що операція була секретною, а про її результати знали тільки кілька президентів інших країн.

Детальніше про російську ракету – в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Ракета Орєшнік
Новини
Зеленський висунув умову для референдуму щодо мирного плану Трампа
Зеленський висунув умову для референдуму щодо мирного плану Трампа
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну