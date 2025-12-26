У Білорусі назвали причину розміщення у себе "Орєшніка"

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що його країна розмістила у себе ракетний комплекс "Орєшнік" у відповідь на "агресію Заходу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське агентство БелТА .

"Орешник" розміщений на нашій території. Це наша реакція на їхню (Заходу, - ред.) агресію, агресивні дії, на їх заяву, що вони збираються з нами воювати", - зазначив він.

За його словами, Білорусь не збирається воювати із західними країнами, і підкреслив, що "цього ніколи не станеться".

Він також зауважив, що ракета "Орешник" може застосовуватися як в ядерному озброєнні, так і в простому. Хренін додав, що дальність її застосування - до 5 тисяч кілометрів.