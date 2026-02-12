Було влучання в багатоповерховий будинок: ворог атакував Одесу дронами
Увечері, 12 лютого, російські терористи знову продовжили бомбити Одесу. Зафіксовано перші наслідки внаслідок атаки дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію глави Одеської МВА Сергія Лисака в мережі Telegram.
Читайте також: Був "Ліщина" чи ні? Що відомо про масштабну тривогу по Україні
Одеса знову опинилася під ударом безпілотників. Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків і комерційних об'єктів, у кількох районах виникли пожежі.
Пошкоджено житловий будинок
За даними місцевої влади, під час атаки відбулося влучання в багатоповерховий будинок. Пошкоджено квартиру на верхніх поверхах будівлі, водночас загоряння в житлових приміщеннях не сталося. Рятувальні служби проводять огляд і уточнюють масштаби руйнувань.
Пожежі на об'єктах інфраструктури
Крім житлового фонду, під удар потрапив об'єкт рекреаційної інфраструктури. Там зафіксовано загоряння господарських будівель.
В іншому районі міста виникла пожежа на території торговельного об'єкта. Підрозділи екстрених служб задіяні для ліквідації наслідків.
Ситуація в місті
Інформація про постраждалих уточнюється. У місті триває повітряна тривога, жителів закликають залишатися в укриттях до офіційного повідомлення про відбій. Оперативні служби працюють на місцях інцидентів.
Нагадуємо, що 12 лютого російські війська знову завдали удару по теплоелектростанції компанії ДТЕК, унаслідок чого обладнання об'єкта зазнало значних пошкоджень. За даними ДТЕК, з жовтня 2025 року це вже одинадцята масована атака на теплоелектростанції компанії, що свідчить про системний характер ударів по енергетичній інфраструктурі.
Зазначимо, що в ніч на 12 лютого російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку територією України, застосувавши балістичні ракети та ударні дрони проти кількох регіонів. Основний удар припав на Київ, Дніпро та Одесу: загалом, за даними влади, було використано 24 балістичні ракети і 219 безпілотників.