Було влучання в багатоповерховий будинок: ворог атакував Одесу дронами

Одеса знову опинилася під ударом безпілотників. Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків і комерційних об'єктів, у кількох районах виникли пожежі.

Пошкоджено житловий будинок

За даними місцевої влади, під час атаки відбулося влучання в багатоповерховий будинок. Пошкоджено квартиру на верхніх поверхах будівлі, водночас загоряння в житлових приміщеннях не сталося. Рятувальні служби проводять огляд і уточнюють масштаби руйнувань.

Пожежі на об'єктах інфраструктури

Крім житлового фонду, під удар потрапив об'єкт рекреаційної інфраструктури. Там зафіксовано загоряння господарських будівель.

В іншому районі міста виникла пожежа на території торговельного об'єкта. Підрозділи екстрених служб задіяні для ліквідації наслідків.

Ситуація в місті

Інформація про постраждалих уточнюється. У місті триває повітряна тривога, жителів закликають залишатися в укриттях до офіційного повідомлення про відбій. Оперативні служби працюють на місцях інцидентів.