В Беларуси назвали причину размещения у себя "Орешника"
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что его страна разместила у себя ракетный комплекс "Орешник" в ответ на "агрессию Запада".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское агентство БелТА.
"Орешник" размещен на нашей территории. Это наша реакция на их (Запада, - ред.) агрессию, агрессивные действия, на их заявление, что они собираются с нами воевать", - отметил он.
По его словам, Беларусь не собирается воевать с западными странами, и подчеркнул, что "этого никогда не произойдет".
Он также отметил, что ракета "Орешник" может применяться как в ядерном вооружении, так и простом. Хренин добавил, что дальность ее применения - до 5 тысяч километров.
"Орешник" в Беларуси
Напомним, на прошлой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ракетный комплекс "Орешник" уже на боевом дежурстве в Беларуси.
По его словам, в стране уже размещено тактическое ядерное вооружение, а теперь к этому перечню добавляется и новый ракетный комплекс. Он также сообщил, что может получить от России до десяти ракетных комплексов "Орешник".
Позже украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украине известно место размещения новой российской ракеты "Орешник" в Беларуси. Он подчеркнул, что соответствующие данные передаются международным партнерам.
Отметим, "Орешник", вероятно, является модификацией ракеты РС-26 "Рубеж". По неофициальным данным, дальность ее полета может достигать около 5500 километров, однако в открытых источниках информации об этой ракете немного.
РБК-Украина ранее писало, что в октябре глава СБУ Василий Малюк рассказал, что СБУ совместно с ГУР уничтожили один из трех российских "Орешников" в Капустином Яру. Он сообщил, что операция была секретной, а о ее результатах знали только несколько президентов других стран.
Подробнее о российской ракете - в материале РБК-Украина.