Зеленському доведеться прийняти мирний план США або воювати далі, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що українському лідеру Володимиру Зеленському доведеться або прийняти мирний план, або країна буде змушена воювати далі.

Журналісти нагадали Трампу, що сьогодні Зеленський сказав про те, що Україна ризикує або втратити свого партнера, або втратити свою гідність. У відповідь американський лідер сказав, що президенту України доведеться прийняти мирний план.

"Ну, йому (Зеленському - ред.) доведеться, щоб подобалося. А якщо йому не подобається, тоді, знаєте, їм, напевно, просто варто продовжувати воювати, вважаю так", - відповів Трамп.

Далі представники ЗМІ згадали сьогоднішнє припущення Трампа про те, що якщо Зеленський не прийме план, тоді США скоротять свою підтримку Україні. Відповідаючи на це, лідер США сказав, що Зеленський мав укласти угоду ще рік або два тому.

"Ну, в якийсь момент йому все одно доведеться щось прийняти. Знаєте, адже він нічого не приймав. Пам'ятаєте, в Овальному кабінеті, не так давно, я сказав йому: у тебе немає карт. Не забувайте, я успадкував цю війну. Ця війна ніколи б не почалася. Я успадкував цю війну. І я думаю, що він мав укласти угоду рік тому, два роки тому", - сказав президент США.

Він додав, що найкращою угодою стало б, щоб війна взагалі не почалася. На думку Трампа, це теж могло б бути досягнуто, "якби був правильний президент". Але тоді, як каже нинішній глава Білого дому - правильного президента не було.

Також Дональд Трамп заявив, що Україні потрібно діяти швидше, оскільки зима буде холодною. Він вважає, що спосіб досягти миру є.

Крім того, за словами президента США, Україна і Росія щомісяця втрачають загалом по 25 тисяч солдатів.