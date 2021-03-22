Беспорядки под ОП и Киев в "красной" зоне: новости за выходные
С 23 марта в Киеве вводят ограничения "красной" зоны, под Офисом президента произошли беспорядки, суд арестовал имущество и акции "Мотор Сичи". Подробнее о том, что произошло на выходных, 20-21 марта, - в материале РБК-Украина
Коронавирус в Украине и в мире: последние новости
- С 23 марта в Киеве и Одесской области вводят "красный" уровень эпидемической опасности из-за COVID-19. Сейчас такие ограничения действуют в четырех регионах.
- Николаев ужесточает карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Жесткие ограничения вводятся в городе с 24 марта по 4 апреля.
- Кабинет министров пересмотрит ограничения по работе общественного транспорта в "красной" зоне карантина.
- В Киеве появится партия вакцин от коронавируса, которые закупят за средства городского бюджета. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что препарат должны будут завезти уже в ближайшие недели.
- Европейский союз пока не будет делиться вакцинами от коронавируса с бедными странами. Ситуация может измениться лишь после того, как улучшится ситуация с производством вакцин в ЕС.
- В мире за сутки зафиксировали 513 797 случаев заражения коронавирусом. В лидерах Бразилия, США и Индия.
- Папа Римский Франциск выступил против организованной преступности во время своего обращения в воскресенье. Он предупредил, что "мафия" во всем мире участвует в усилиях, чтобы нажиться на пандемии COVID-19.
Беспорядки под ОП: в Киеве прошла акция в поддержку Стерненко
20 марта под Офисом президента в Киеве прошла акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Участники акции митинговали с плакатами с надписями: "Сегодня его - завтра всех нас", "Мы не боимся", "Свободу политзаключенным" и другие. Также активисты бросали файеры, петарды и шумовые гранаты. После этого - облили здание Офиса президента краской, при этом написав "Волю Стерненко". Кроме того, демонстранты подожгли табличку с надписью "Офис президента" и написали нецензурные выражения возле входа. Также активисты выбили стекла в двери здания Офиса президента и кинули туда файер.
Акция закончилась фейерверками. Позже между правоохранителями и участниками демонстрации произошли столкновения возле Печерского отделения полиции в Киеве.
По факту действий митингующих и нанесения ущерба зданию ОП открыто уголовное производство. Правоохранителями задержан один из участников протеста. Из-за беспорядков в Раде инициируют внеочередное заседание.
Украинским гражданам запретили владеть землей в Крыму, - указ Путина
В оккупированном Крыму вступил в силу указ о запрете иностранным гражданам владеть землей. По состоянию на апрель 2020 года, более 11 тысяч участков, подпадающих под его действие, принадлежали иностранцам, большинство из них граждане Украины.
В комментарии РБК-Украина спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что указ является юридически ничтожным. Этот вопрос поднимут во время заседания Крымской платформы.
Суд арестовал имущество и акции "Мотор Сичи"
Шевченковский районный суд Киева принял решение наложить арест на акции и имущество АО "Мотор Сич". Имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "Мотор Сич" вернут украинскому народу в законный конституционный способ в ближайшее время.
Новая почта подняла цены на доставку и упаковку: какие теперь тарифы
Новая почта изменила стоимость услуг на услуги доставки и упаковки отправлений, и с 20 марта начали действовать более высокие тарифы.
В компании повышение цен назвали незначительным, и объяснили, что пошли на этот вынужденный шаг "в связи с ростом цен на горючее, коммунальные услуги, инфляцией и тому подобное". Читайте, как именно изменились тарифы
После 6 тысяч лет "сна". В Исландии начал извержение вулкан
На полуострове Рейкьянес в Исландии начал извергаться вулкан Фаградалсфьяль. Это происходит впервые за последние 800 лет в регионе.
Извержение идет через трещину длиной около 500–700 метров, лава разливается в пределах 1 км.
"Динамо" обыграло "Рух" и увеличило отрыв от "Шахтера" в УПЛ
"Динамо" победило "Рух" в домашнем матче 19-го тура Премьер-лиги. После победы у "Динамо" 46 очков и на международный перерыв команда Мирчи Луческу идет с семиочковым отрывом от "Шахтера", который проиграл в Харькове "Львову".
Украину накроют снегопады: куда вернется зима
На следующей неделе погода в Украине вновь ухудшится после потепления на выходных. Так, в понедельник большинство областей страны будет засыпать снегом.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.