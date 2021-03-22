Беспорядки под ОП и Киев в "красной" зоне: новости за выходные

С 23 марта в Киеве вводят ограничения "красной" зоны, под Офисом президента произошли беспорядки, суд арестовал имущество и акции "Мотор Сичи". Подробнее о том, что произошло на выходных, 20-21 марта, - в материале РБК-Украина

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Беспорядки под ОП: в Киеве прошла акция в поддержку Стерненко

20 марта под Офисом президента в Киеве прошла акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Участники акции митинговали с плакатами с надписями: "Сегодня его - завтра всех нас", "Мы не боимся", "Свободу политзаключенным" и другие. Также активисты бросали файеры, петарды и шумовые гранаты. После этого - облили здание Офиса президента краской, при этом написав "Волю Стерненко". Кроме того, демонстранты подожгли табличку с надписью "Офис президента" и написали нецензурные выражения возле входа. Также активисты выбили стекла в двери здания Офиса президента и кинули туда файер.

Акция закончилась фейерверками. Позже между правоохранителями и участниками демонстрации произошли столкновения возле Печерского отделения полиции в Киеве.

По факту действий митингующих и нанесения ущерба зданию ОП открыто уголовное производство. Правоохранителями задержан один из участников протеста. Из-за беспорядков в Раде инициируют внеочередное заседание.

Украинским гражданам запретили владеть землей в Крыму, - указ Путина

В оккупированном Крыму вступил в силу указ о запрете иностранным гражданам владеть землей. По состоянию на апрель 2020 года, более 11 тысяч участков, подпадающих под его действие, принадлежали иностранцам, большинство из них граждане Украины.

В комментарии РБК-Украина спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что указ является юридически ничтожным. Этот вопрос поднимут во время заседания Крымской платформы.

Суд арестовал имущество и акции "Мотор Сичи"

Шевченковский районный суд Киева принял решение наложить арест на акции и имущество АО "Мотор Сич". Имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "Мотор Сич" вернут украинскому народу в законный конституционный способ в ближайшее время.

Новая почта подняла цены на доставку и упаковку: какие теперь тарифы

Новая почта изменила стоимость услуг на услуги доставки и упаковки отправлений, и с 20 марта начали действовать более высокие тарифы.

В компании повышение цен назвали незначительным, и объяснили, что пошли на этот вынужденный шаг "в связи с ростом цен на горючее, коммунальные услуги, инфляцией и тому подобное". Читайте, как именно изменились тарифы

После 6 тысяч лет "сна". В Исландии начал извержение вулкан

На полуострове Рейкьянес в Исландии начал извергаться вулкан Фаградалсфьяль. Это происходит впервые за последние 800 лет в регионе.

Извержение идет через трещину длиной около 500–700 метров, лава разливается в пределах 1 км.

"Динамо" обыграло "Рух" и увеличило отрыв от "Шахтера" в УПЛ

"Динамо" победило "Рух" в домашнем матче 19-го тура Премьер-лиги. После победы у "Динамо" 46 очков и на международный перерыв команда Мирчи Луческу идет с семиочковым отрывом от "Шахтера", который проиграл в Харькове "Львову".

Украину накроют снегопады: куда вернется зима

На следующей неделе погода в Украине вновь ухудшится после потепления на выходных. Так, в понедельник большинство областей страны будет засыпать снегом.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.