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После 6 тыс. лет "сна". В Исландии начал извержение вулкан

Новина українською → Исландия, Пятница 19 марта 2021 07:26
После 6 тыс. лет "сна". В Исландии начал извержение вулкан Фото: вулкан (pexels)
Автор: Даша Харченко

На полуострове Рейкьянес в Исландии начал извергаться вулкан Фаградалсфьяль. Это происходит впервые за последние 800 лет в регионе.

Об этом сообщает Associated Press.

Вулкан Фаградалсфьяль бездействовал 6 тысяч лет.

Извержение идет через трещину длиной около 500–700 метров, лава разливается в пределах 1 км.

Отмечается, что пробуждение вулкана не угрожает населенным пунктам.

Напомним, 10 марта самый мощный вулкан Евразии начал извергаться на Камчатке. Ключевская сопка является самым высоким активным вулканом в Евразии. Его относительная высота составляет 4649 метров.

Также 3 марта в Гватемале начал извержение вулкан Пакая. Пепел был выброшен на высоту до 500 метров. При этом столбы пепла и газов достигали высоты 3500 метров над уровнем моря. Кроме того, в начале марта в Индонезии снова проснулся вулкан Синабунг. Он выбросил столб пепла на высоту 5 километров над вершиной кратера.

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