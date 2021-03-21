"Шахтер" проиграл "Львову", идущему на последнем месте в УПЛ

Донецкий "Шахтер" в 19-м туре украинской Премьер-лиги сенсационно уступил "Львову". Львовяне забили трижды, тогда как "горняки" лишь два гола.

Старт поединка был за игроками "Шахтера". Еще до 10 минуты мог дважды отличаться Мораес. Однако затем включился и "Львов". Сперва Ныч вышел на "свидание" с вратарем дончан Трубиным, но обыграть голкипера не смог. А на 24-й минуте львовяне таки отличились. Шина отдал с фланга на Альваро, который открыл счет в матче - 1:0.

"Горняки" уже спустя 6 минут результат сделали равным. Соломон с угла штрафной послал мяч точно в сетку - 1:1.

На старте второй половины "Львов" вновь вышел вперед. Исправился за нереализованный момент на старте матча Ныч - 2:1.

И снова "Шахтеру" пришлось ждать помощи от Соломона. Израильтянин сместился с фланга в центр и пробил в ближний угол - 2:2.

Но все же последнее слово было за игроками "Львова". На 72-й минуте Шина убежал от Матвиенко, а Трубин на выходе сыграл не очень удачно и сбил бразильца - пенальти. Сам вингер "Львова" взялся бить одиннадцатиметровый и не сплоховал - 3:2.

Под конец матча "горняки" обрушились на ворота "Львова", однако хотя бы сравнять счет в матче "Шахтеру" не удалось.

В параллельном матче "Динамо" обыграло "Рух" - 3:0 и увеличило отрыв от "Шахтера" до семи очков. При этом сократить отставание от "горняков" может "Заря", которая сегодня в 19:30 играет против "Колоса". Также луганчане имеют матч в запасе.