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Указ Путина юридически ничтожен: Украина ответила РФ на решение по Крыму

Новина українською → Киев, Суббота 20 марта 2021 13:40
Указ Путина юридически ничтожен: Украина ответила РФ на решение по Крыму Фото: МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Указ президента России Владимира Путина о запрете на владение землей в Крыму является юридически ничтожным. Этот вопрос поднимут во время заседания Крымской платформы.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, этот запрет идет в русле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснений граждан Украины из временно оккупированного полуострова.

"Указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не влечет правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены", - заявил Николенко.

В МИД заявили, что такие действия не останутся без должной оценки международного сообщества.

"Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы и ее инаугурационного саммита в этом году", - отметил спикер.

Напомним, на этот год запланирован первый международный саммит Крымской платформы.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.

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