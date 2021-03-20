Указ Путина юридически ничтожен: Украина ответила РФ на решение по Крыму
Указ президента России Владимира Путина о запрете на владение землей в Крыму является юридически ничтожным. Этот вопрос поднимут во время заседания Крымской платформы.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.
По его словам, этот запрет идет в русле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснений граждан Украины из временно оккупированного полуострова.
"Указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не влечет правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены", - заявил Николенко.
В МИД заявили, что такие действия не останутся без должной оценки международного сообщества.
"Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы и ее инаугурационного саммита в этом году", - отметил спикер.
Напомним, на этот год запланирован первый международный саммит Крымской платформы.
Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.