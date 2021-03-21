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В Раде инициируют внеочередное заседание из-за беспорядков под Офисом президента

Новина українською → Киев, Воскресенье 21 марта 2021 15:17
В Раде инициируют внеочередное заседание из-за беспорядков под Офисом президента Фото: акция под Офисом президента в субботу, 21 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Фракция "Слуги народа" инициирует внеочередное заседание Верховной рады. Хотят дать оценку протесту, который состоялся под Офисом президента Украины 21 марта

Об этом сообщает сайт партии "Слуга народа".

В своем заявлении "Слуга народа" подчеркнула поддержку права людей на мирный протест, но осудила нанесенный протестующими вред зданию ОП.

"Ждем решительные, квалифицированные и бескомпромиссные действия со стороны правоохранительных органов по установлению лиц инициаторов и участников актов вандализма и привлечения их к ответственности. Мы инициируем проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятия постановления по оценкам данного происшествия, с задачами конкретным министрам и тому подобное", - сказано в заявлении партии.

Напомним, Офис президента оценил ущерб, который был нанесен зданию во время вчерашних беспорядков на Банковой в Киеве. Ущерб оценивают примерно в 2 миллиона гривен, однако эта сумма может вырасти.

Напомним, вчера под Офисом президента проходила акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, однако она переросла в беспорядки. Участники акции повредили здание Офиса президента, в частности, разбили стекла и подожгли табличку.

После беспорядков под Офисом президента полиция возбудила уголовное дело и задержала одного из участников акции.

Сегодня задержанному протестующему предъявили обвинение. Полиция считает, что это он разбил стекла на дверях Офиса президента.

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