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Украину накроют снегопады: куда вернется зима

Новина українською → Украина, Воскресенье 21 марта 2021 13:14
Украину накроют снегопады: куда вернется зима Фото: снегопад (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

На следующей неделе погода в Украине вновь ухудшится после потепления на выходных. Так, в понедельник большинство областей страны будет засыпать снегом.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Погода на 22 марта

Завтра зима вернется в Сумскую, Черниговскую, Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Житомирскую, Винницкую, Одесскую, Хмельницкую, Черновицкую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области. В этих областях прогнозируют снег или мокрый снег, а на остальной территории будет облачно.

В стране похолодает. Днем температура будет колебаться от +2 до +7 градусов, а ночью термометры покажут от 0 до -7 градусов.

Украину накроют снегопады: куда вернется зима

Погода на 23 марта

Во вторник снегопады обойдут только Ровенскую, Волынскую, Львовскую, Закарпатскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Остальную территорию продолжит засыпать снегом.

Днем температура воздуха будет колебаться от +2 до +7 градусов, а ночью термометры покажут от 0 до -5 градусов.

Украину накроют снегопады: куда вернется зима

Прогноз на 24-25 марта

В среду и четверг синоптики прогнозируют почти одинаковую погоду. Восточные, южные и некоторые центральные области накроют дожди с мокрым снегом, а на остальной территории будет облачно с прояснениями.

Днем столбики термометров покажут от +3 до +9, а ночью температура по Украине будет колебаться от +1 до -5.

Напомним, сегодня в Карпах прогнозируют значительную снеголавинную опасность. Лавины могут сойти на территории трех областей.

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