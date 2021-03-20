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Кабмин пересмотрит ограничения по транспорту в "красной" зоне

Новина українською → Киев, Суббота 20 марта 2021 17:39
Кабмин пересмотрит ограничения по транспорту в "красной" зоне Фото: пассажиры в трамвае (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров пересмотрит ограничения по работе общественного транспорта в "красной" зоне карантина. Такое решение приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Отдельно на заседании был рассмотрен вопрос урегулирования работы транспорта. Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение поручить Мининфраструктуры вместе с Минздравом и другими заинтересованными органами проработать вопрос функционирования транспорта в регионах, где установлен красный уровень эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Отметим, что в "красной" зоне запрещено совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (кроме транзитных перевозок).

Однако разрешена перевозка пассажиров:

  • легковыми автомобилями в количестве не более 5 человек (в том числе водитель) без учета детей,
  • служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества сидячих мест при условии информирования Нацполиции о маршруте,
  • спецжелезнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Мининфраструктуры,
  • спецжелезнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

Напомним, с 20 марта в Киеве начал действовать жесткий карантин, введенный городской властью. Однако с 23 марта в столице будут действовать ограничения "красной" зоны.

Кроме того, власти Одессы решили подождать три дня для принятия решения о введении "красной" зоны.

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