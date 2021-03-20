Суд арестовал имущество и акции "Мотор Сичи"

Шевченковский районный суд Киева принял решение наложить арест на акции и имущество АО "Мотор Сич". Имущество передано АРМА.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

Сообщается, что имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"По материалам СБУ Шевченковский районный суд г. Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО" Мотор Сич", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в СБУ сообщили, что компания продолжит свою работу.

СБУ осуществляет досудебные расследования по "Мотор Сичи" по двум направлениям: