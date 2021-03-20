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Суд арестовал имущество и акции "Мотор Сичи"

Новина українською → Киев, Суббота 20 марта 2021 10:16
Суд арестовал имущество и акции "Мотор Сичи" Фото: "Мотор Сич" (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Шевченковский районный суд Киева принял решение наложить арест на акции и имущество АО "Мотор Сич". Имущество передано АРМА.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"По материалам СБУ Шевченковский районный суд г. Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО" Мотор Сич", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в СБУ сообщили, что компания продолжит свою работу.

СБУ осуществляет досудебные расследования по "Мотор Сичи" по двум направлениям:

  • по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ).
  • по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212, 233 и 364 Уголовного кодекса Украины. В нем исследуются возможные нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "Мотор Сич" вернут украинскому народу в законный конституционный способ в ближайшее время.

Ожидается, что законопроект о национализации "Мотор Сичи" представят через две-три недели.

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