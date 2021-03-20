Украинским гражданам запретили владеть землей в Крыму, - указ Путина
В оккупированном Крыму вступил в силу указ о запрете иностранным гражданам владеть землей. По состоянию на апрель 2020 года, более 11 тысяч участков, подпадающих под его действие, принадлежали иностранцам, большинство из них граждане Украины.
Об этом сообщает РБК.
С 20 марта иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма.
Ограничения, в частности, введены в Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке. Под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.
Отметим, на этот год запланирован первый международный саммит Крымской платформы.
Он запланирован на август. Как заявили в Министерстве иностранных дел, эта платформа будет сосредоточена на пяти направлениях работы.