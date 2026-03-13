Березень покаже характер: як зміниться погода на вихідних і де в Україні ще буде +17

Докладніше про прогноз погоди на найближчі дні, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що буде з погодою в Україні на вихідних

Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, сьогодні в Україні - найтепліший день (з найближчої синоптичної перспективи), адже субота та неділя очікуються прохолоднішими.

"Проте вихідні попереду все одно будуть сонячними", - наголосила спеціаліст.

Вона уточнила, що впродовж 14-15 березня в Україні втримається суха та сонячна погода.

При цьому південно-східний вітер - "трохи нівелюватиме сонячний прогрів, буде рвучким, часом - навіть із штормовими поривами".

Найтепліше на вихідних, за словами Діденко, очікується на заході та півдні країни - близько 12-17 градусів вище нуля.

В цілому ж середня денна температура повітря в Україні очікується "стриманіша", ніж зараз - від 9 до 12 градусів тепла.

"І не забувайте, що ночі та ранки все ж ще холодні, очікується від 1 морозу до 5 тепла", - зауважила синоптик.

У Києві погода впродовж 14-15 березня буде:

сухою;

сонячною;

з помірним південно-східним вітром (іноді - рвучким).

"У нічні години холодно, +2+5 градусів. Впродовж дня в суботу та неділю очікується +10+12 градусів, тобто стане свіжіше", - розповіла Діденко.

Вона нагадала також, що надалі в Україні передбачається подальше поступове зниження температури повітря.

Прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

В яких регіонах найтепліше буде завтра

Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, погода по Україні впродовж доби 14 березня очікується:

малохмарна;

без опадів.

Вітер - південно-східний або східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря в середньому:

вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу;

вдень - близько 8-13 градусів вище нуля.

При цьому найтепліше в суботу буде на крайньому заході країни, де повітря може прогрітись до +17°C.

Прогноз погоди по Україні на 14 березня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від погоди в Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода завтра (згідно з даними УкрГМЦ) також очікується малохмарна й без опадів.

Вітер - південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі:

у Києві - від 0 до 2 градусів тепла;

по області - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.

Температура повітря вдень: