ua en ru
Пт, 13 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Березень покаже характер: як зміниться погода на вихідних і де в Україні ще буде +17

14:06 13.03.2026 Пт
3 хв
Сонце світитиме яскраво, але вітер може зіпсувати всі плани
aimg Ірина Костенко
Березень покаже характер: як зміниться погода на вихідних і де в Україні ще буде +17 Температура повітря в Україні найближчим часом може відчутно знизитись (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні впродовж вихідних залишатиметься сонячною. Проте березнева "спека" почне поступово відступати.

Докладніше про прогноз погоди на найближчі дні, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Початок не лише за календарем? Чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить

Що буде з погодою в Україні на вихідних

Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, сьогодні в Україні - найтепліший день (з найближчої синоптичної перспективи), адже субота та неділя очікуються прохолоднішими.

"Проте вихідні попереду все одно будуть сонячними", - наголосила спеціаліст.

Вона уточнила, що впродовж 14-15 березня в Україні втримається суха та сонячна погода.

При цьому південно-східний вітер - "трохи нівелюватиме сонячний прогрів, буде рвучким, часом - навіть із штормовими поривами".

Найтепліше на вихідних, за словами Діденко, очікується на заході та півдні країни - близько 12-17 градусів вище нуля.

В цілому ж середня денна температура повітря в Україні очікується "стриманіша", ніж зараз - від 9 до 12 градусів тепла.

"І не забувайте, що ночі та ранки все ж ще холодні, очікується від 1 морозу до 5 тепла", - зауважила синоптик.

У Києві погода впродовж 14-15 березня буде:

  • сухою;
  • сонячною;
  • з помірним південно-східним вітром (іноді - рвучким).

"У нічні години холодно, +2+5 градусів. Впродовж дня в суботу та неділю очікується +10+12 градусів, тобто стане свіжіше", - розповіла Діденко.

Вона нагадала також, що надалі в Україні передбачається подальше поступове зниження температури повітря.

Березень покаже характер: як зміниться погода на вихідних і де в Україні ще буде +17Прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

В яких регіонах найтепліше буде завтра

Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, погода по Україні впродовж доби 14 березня очікується:

  • малохмарна;
  • без опадів.

Вітер - південно-східний або східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря в середньому:

  • вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу;
  • вдень - близько 8-13 градусів вище нуля.

При цьому найтепліше в суботу буде на крайньому заході країни, де повітря може прогрітись до +17°C.

Березень покаже характер: як зміниться погода на вихідних і де в Україні ще буде +17Прогноз погоди по Україні на 14 березня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від погоди в Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода завтра (згідно з даними УкрГМЦ) також очікується малохмарна й без опадів.

Вітер - південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі:

  • у Києві - від 0 до 2 градусів тепла;
  • по області - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.

Температура повітря вдень:

  • у Києві - близько 11-13 градусів тепла;
  • по області - від 8 до 13 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше у мережі почали поширюватись прогнози про різке погіршення погодних умов в Україні (аж до значного снігу). Тож спеціалісти УкрГМЦ повідомили, чи варто насправді чекати на небезпечні явища найближчим часом.

Крім того, українцям розповіли про кліматичну характеристику березня в Україні в цілому.

Читайте також, коли в Київ офіційно прийшла метеорологічна весна та скільки насправді тривала в місті зима.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві Наталка Диденко Погода на день Кліматолог Метеоролог
Новини
Чи знизять податки на пальне, щоб "збити" ціни на АЗС: Кабмін дав чітку відповідь
Чи знизять податки на пальне, щоб "збити" ціни на АЗС: Кабмін дав чітку відповідь
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком