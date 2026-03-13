Март покажет характер: как изменится погода на выходных и где в Украине еще будет +17
Погода в Украине в течение выходных будет оставаться солнечной. Однако мартовская "жара" начнет постепенно отступать.
Подробнее о прогнозе погоды на ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Что будет с погодой в Украине на выходных
Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, сегодня в Украине - самый теплый день (из ближайшей синоптической перспективы), ведь суббота и воскресенье ожидаются более прохладными.
"Однако выходные впереди все равно будут солнечными", - подчеркнула специалист.
Она уточнила, что в течение 14-15 марта в Украине сохранится сухая и солнечная погода.
При этом юго-восточный ветер - "немного нивелирует солнечный прогрев, будет порывистым, порой - даже со штормовыми порывами".
Теплее всего на выходных, по словам Диденко, ожидается на западе и юге страны - около 12-17 градусов выше нуля.
В целом же средняя дневная температура воздуха в Украине ожидается более "сдержанная", чем сейчас - от 9 до 12 градусов тепла.
"И не забывайте, что ночи и утра все же еще холодные, ожидается от 1 мороза до 5 тепла", - отметила синоптик.
В Киеве погода в течение 14-15 марта будет:
- сухой;
- солнечной;
- с умеренным юго-восточным ветром (иногда - порывистым).
"В ночные часы холодно, +2+5 градусов. В течение дня в субботу и воскресенье ожидается +10+12 градусов, то есть станет свежее", - рассказала Диденко.
Она напомнила также, что позже в Украине предполагается дальнейшее постепенное снижение температуры воздуха.
Прогноз погоды на выходные от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
В каких регионах теплее всего будет завтра
Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, погода по Украине в течение суток 14 марта ожидается:
- малооблачная;
- без осадков.
Ветер - юго-восточный или восточный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха в среднем:
- ночью - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;
- днем - около 8-13 градусов выше нуля.
При этом теплее всего в субботу будет на крайнем западе страны, где воздух может прогреться до +17°C.
Прогноз погоды по Украине на 14 марта (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чего ждать от погоды в Киеве и области
По территории города Киева и Киевской области погода завтра (согласно данным УкрГМЦ) также ожидается малооблачная и без осадков.
Ветер - юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью:
- в Киеве - от 0 до 2 градусов тепла;
- по области - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.
Температура воздуха днем:
- в Киеве - около 11-13 градусов тепла;
- по области - от 8 до 13 градусов тепла.
Напомним, ранее в сети начали распространяться прогнозы о резком ухудшении погодных условий в Украине (вплоть до значительного снега). Поэтому специалисты УкрГМЦ сообщили, стоит ли на самом деле ждать опасных явлений в ближайшее время.
Кроме того, украинцам рассказали о климатической характеристике марта в Украине в целом.
Читайте также, когда в Киев официально пришла метеорологическая весна и сколько на самом деле длилась в городе зима.