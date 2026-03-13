ua en ru
Март покажет характер: как изменится погода на выходных и где в Украине еще будет +17

14:06 13.03.2026 Пт
3 мин
Солнце будет светить ярко, но ветер может испортить все планы
aimg Ирина Костенко
Март покажет характер: как изменится погода на выходных и где в Украине еще будет +17 Температура воздуха в Украине в ближайшее время может ощутимо снизиться (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в течение выходных будет оставаться солнечной. Однако мартовская "жара" начнет постепенно отступать.

Подробнее о прогнозе погоды на ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Начало не только по календарю? Почему весна на самом деле приходит трижды и от чего зависит

Что будет с погодой в Украине на выходных

Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, сегодня в Украине - самый теплый день (из ближайшей синоптической перспективы), ведь суббота и воскресенье ожидаются более прохладными.

"Однако выходные впереди все равно будут солнечными", - подчеркнула специалист.

Она уточнила, что в течение 14-15 марта в Украине сохранится сухая и солнечная погода.

При этом юго-восточный ветер - "немного нивелирует солнечный прогрев, будет порывистым, порой - даже со штормовыми порывами".

Теплее всего на выходных, по словам Диденко, ожидается на западе и юге страны - около 12-17 градусов выше нуля.

В целом же средняя дневная температура воздуха в Украине ожидается более "сдержанная", чем сейчас - от 9 до 12 градусов тепла.

"И не забывайте, что ночи и утра все же еще холодные, ожидается от 1 мороза до 5 тепла", - отметила синоптик.

В Киеве погода в течение 14-15 марта будет:

  • сухой;
  • солнечной;
  • с умеренным юго-восточным ветром (иногда - порывистым).

"В ночные часы холодно, +2+5 градусов. В течение дня в субботу и воскресенье ожидается +10+12 градусов, то есть станет свежее", - рассказала Диденко.

Она напомнила также, что позже в Украине предполагается дальнейшее постепенное снижение температуры воздуха.

Март покажет характер: как изменится погода на выходных и где в Украине еще будет +17Прогноз погоды на выходные от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

В каких регионах теплее всего будет завтра

Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, погода по Украине в течение суток 14 марта ожидается:

  • малооблачная;
  • без осадков.

Ветер - юго-восточный или восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в среднем:

  • ночью - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;
  • днем - около 8-13 градусов выше нуля.

При этом теплее всего в субботу будет на крайнем западе страны, где воздух может прогреться до +17°C.

Март покажет характер: как изменится погода на выходных и где в Украине еще будет +17Прогноз погоды по Украине на 14 марта (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погода завтра (согласно данным УкрГМЦ) также ожидается малооблачная и без осадков.

Ветер - юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве - от 0 до 2 градусов тепла;
  • по области - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - около 11-13 градусов тепла;
  • по области - от 8 до 13 градусов тепла.

Напомним, ранее в сети начали распространяться прогнозы о резком ухудшении погодных условий в Украине (вплоть до значительного снега). Поэтому специалисты УкрГМЦ сообщили, стоит ли на самом деле ждать опасных явлений в ближайшее время.

Кроме того, украинцам рассказали о климатической характеристике марта в Украине в целом.

Читайте также, когда в Киев официально пришла метеорологическая весна и сколько на самом деле длилась в городе зима.

