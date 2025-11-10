Бельгія залучає іноземні війська для боротьби з дронами, - Reuters

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен минулого тижня заявив, що є припущення, що за вторгненнями дронів стоїть Росія.

За його словами, Бельгія перебуває під пильним наглядом через замороження російських активів у брюссельському депозитарії цінних паперів Euroclear. ЄС запропонував використати ці кошти для фінансування України.

Росія своєю чергою пригрозила "болісною відповіддю", якщо це станеться.

Як повідомляє агентство, французькі та німецькі команди боротьби з безпілотниками прибули до Бельгії, а також 20 спеціалістів Королівських ВПС Великої Британії, які будуть оснащені системами, здатними глушити електронні сигнали, необхідні для роботи безпілотників.

"Ми не знаємо, і бельгійці ще не знають джерела цих безпілотників, але ми допоможемо їм, надавши наше обладнання та можливості", - заявив головнокомандувач збройних сил Британії Річард Найтон.