Бельгія залучає іноземні війська для боротьби з дронами, - Reuters

Бельгія заручилася допомогою іноземних військ для відстеження та збиття безпілотників, які порушують її повітряний простір.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністр оборони Бельгії Тео Франкен минулого тижня заявив, що є припущення, що за вторгненнями дронів стоїть Росія.
За його словами, Бельгія перебуває під пильним наглядом через замороження російських активів у брюссельському депозитарії цінних паперів Euroclear. ЄС запропонував використати ці кошти для фінансування України.
Росія своєю чергою пригрозила "болісною відповіддю", якщо це станеться.
Як повідомляє агентство, французькі та німецькі команди боротьби з безпілотниками прибули до Бельгії, а також 20 спеціалістів Королівських ВПС Великої Британії, які будуть оснащені системами, здатними глушити електронні сигнали, необхідні для роботи безпілотників.
"Ми не знаємо, і бельгійці ще не знають джерела цих безпілотників, але ми допоможемо їм, надавши наше обладнання та можливості", - заявив головнокомандувач збройних сил Британії Річард Найтон.
Нагадаємо, у неділю, 9 листопада, в Бельгії над атомною електростанцією Doel було помічено три безпілотники.
Зазначається, що інцидент жодним чином не вплинув на роботу електростанції, а владу було поінформовано про те, що трапилося.
Це був не перший випадок, коли над Бельгією фіксували невідомі дрони.
Так, вніч на 1 листопада, безпілотники перебували над авіабазою Кляйне-Брогель, де зберігається ядерна зброя США.
За словами міністра оборони Бельгії Тео Франкена, дрони шпигували за винищувачами та боєприпасами.
Ввечері, 4 листопада, біля цієї тієї ж авіабази знову помітили дрони. Бельгійські спецслужби вважають, що за серією інцидентів стоїть іноземна держава, і це найімовірніше - Росія.
Днями в Бельгії відбулося засідання Ради з питань нацбезпеки. За його підсумками було вирішено посилити повноваження Національного центру повітряної безпеки (NASC) у відповідь на інциденти з дронами.
Вже 9 листопада стало відомо, що Британія терміново направляє експертів і оборонне обладнання до Бельгії після вищеописаних ситуацій.