У Бельгії помітили три дрони над АЕС Doel: що відомо

У неділю, 9 листопада, в Бельгії над атомною електростанцією Doel було помічено три безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

За його словами, інцидент жодним чином не вплинув на роботу електростанції, а владу було поінформовано про те, що трапилося.

Інцидент стався над АЕС, яка розташована недалеко від міста Антверпен. Про інцидент у неділю ввечері розповів прес-секретар енергетичної компанії Engie - оператора АЕС.

Інциденти в Бельгії

Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли над Бельгією фіксують невідомі дрони.

Так, наприклад, сталося в ніч на 1 листопада. Тоді безпілотники перебували над авіабазою Кляйне-Брогель, де зберігається ядерна зброя США.

Пізніше очільник Міноборони Бельгії Тео Франкен повідомив, що літальні апарати шпигували за винищувачами та боєприпасами.

Уже ввечері, 4 листопада, біля цієї тієї ж авіабази знову помітили дрони. Бельгійські спецслужби вважають, що за серією інцидентів стоїть іноземна держава, і це найімовірніше - Росія.

Також ми писали, що 6 листопада в Бельгії відбулося засідання Ради з питань нацбезпеки. За його підсумками було вирішено посилити повноваження Національного центру повітряної безпеки (NASC) у відповідь на інциденти з дронами.

Крім того, вже 9 листопада стало відомо, що Британія терміново направляє експертів і оборонне обладнання до Бельгії після вищеописаних ситуацій.