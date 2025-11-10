ua en ru
Пн, 10 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Бельгії помітили три дрони над АЕС Doel: що відомо

Понеділок 10 листопада 2025 02:16
UA EN RU
У Бельгії помітили три дрони над АЕС Doel: що відомо Фото: інцидент на роботу АЕС не вплинув (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 9 листопада, в Бельгії над атомною електростанцією Doel було помічено три безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Інцидент стався над АЕС, яка розташована недалеко від міста Антверпен. Про інцидент у неділю ввечері розповів прес-секретар енергетичної компанії Engie - оператора АЕС.

За його словами, інцидент жодним чином не вплинув на роботу електростанції, а владу було поінформовано про те, що трапилося.

Інциденти в Бельгії

Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли над Бельгією фіксують невідомі дрони.

Так, наприклад, сталося в ніч на 1 листопада. Тоді безпілотники перебували над авіабазою Кляйне-Брогель, де зберігається ядерна зброя США.

Пізніше очільник Міноборони Бельгії Тео Франкен повідомив, що літальні апарати шпигували за винищувачами та боєприпасами.

Уже ввечері, 4 листопада, біля цієї тієї ж авіабази знову помітили дрони. Бельгійські спецслужби вважають, що за серією інцидентів стоїть іноземна держава, і це найімовірніше - Росія.

Також ми писали, що 6 листопада в Бельгії відбулося засідання Ради з питань нацбезпеки. За його підсумками було вирішено посилити повноваження Національного центру повітряної безпеки (NASC) у відповідь на інциденти з дронами.

Крім того, вже 9 листопада стало відомо, що Британія терміново направляє експертів і оборонне обладнання до Бельгії після вищеописаних ситуацій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бельгія Дрони
Новини
Зеленський: росіяни збільшили свою ударну силу за рахунок балістики
Зеленський: росіяни збільшили свою ударну силу за рахунок балістики
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України