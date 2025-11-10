Бельгия привлекает иностранные войска для борьбы с дронами, - Reuters

Министр обороны Бельгии Тео Франкен на прошлой неделе заявил, что есть предположение, что за вторжениями дронов стоит Россия.

По его словам, Бельгия находится под пристальным наблюдением из-за замораживания российских активов в брюссельском депозитарии ценных бумаг Euroclear. ЕС предложил использовать эти средства для финансирования Украины.

Россия в свою очередь пригрозила "болезненным ответом", если это произойдет.

Как сообщает агентство, французские и немецкие команды борьбы с беспилотниками прибыли в Бельгию, а также 20 специалистов Королевских ВВС Великобритании, которые будут оснащены системами, способными глушить электронные сигналы, необходимые для работы беспилотников.

"Мы не знаем, и бельгийцы еще не знают источники этих беспилотников, но мы поможем им, предоставив наше оборудование и возможности", - заявил главнокомандующий вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон.