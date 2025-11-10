Бельгия привлекает иностранные войска для борьбы с дронами, - Reuters

Бельгия заручилась помощью иностранных войск для отслеживания и сбивания беспилотников, которые нарушают ее воздушное пространство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министр обороны Бельгии Тео Франкен на прошлой неделе заявил, что есть предположение, что за вторжениями дронов стоит Россия.
По его словам, Бельгия находится под пристальным наблюдением из-за замораживания российских активов в брюссельском депозитарии ценных бумаг Euroclear. ЕС предложил использовать эти средства для финансирования Украины.
Россия в свою очередь пригрозила "болезненным ответом", если это произойдет.
Как сообщает агентство, французские и немецкие команды борьбы с беспилотниками прибыли в Бельгию, а также 20 специалистов Королевских ВВС Великобритании, которые будут оснащены системами, способными глушить электронные сигналы, необходимые для работы беспилотников.
"Мы не знаем, и бельгийцы еще не знают источники этих беспилотников, но мы поможем им, предоставив наше оборудование и возможности", - заявил главнокомандующий вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон.
Напомним, в воскресенье, 9 ноября, в Бельгии над атомной электростанцией Doel были замечены три беспилотника.
Отмечается, что инцидент никак не повлиял на работу электростанции, а власти были проинформированы о случившемся.
Это был не первый случай, когда над Бельгией фиксировали неизвестные дроны.
Так, в ночь на 1 ноября, беспилотники находились над авиабазой Кляйне-Брогель, где хранится ядерное оружие США.
По словам министра обороны Бельгии Тео Франкена, дроны шпионили за истребителями и боеприпасами.
Вечером, 4 ноября, возле этой же авиабазы снова заметили дроны. Бельгийские спецслужбы считают, что за серией инцидентов стоит иностранное государство, и это скорее всего - Россия.
На днях в Бельгии состоялось заседание Совета по вопросам нацбезопасности. По его итогам было решено усилить полномочия Национального центра воздушной безопасности (NASC) в ответ на инциденты с дронами.
Уже 9 ноября стало известно, что Британия срочно направляет экспертов и оборонное оборудование в Бельгию после вышеописанных ситуаций.