У Бельгії визначилися із заходами у відповідь на інциденти з дронами
У Бельгії за підсумками засідання Ради з питань національної безпеки вирішили посилити повноваження Національного центру повітряної безпеки (NASC) у відповідь на інциденти з дронами біля військової бази.
Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на VRT.
Франкен зазначив, що "усі служби безпеки разом повинні мати загальну картину повітряного простору", тому NASC повинен це забезпечити.
За його словами, на засіданні обговорювалося питання заходів протидії дронам. Наразі доопрацьовується це питання, щоб завтра подати його на розгляд уряду.
"Тим часом не можна допускати ворожих дронів на нашу територію та над нашими військовими базами. Завдання та вказівки чіткі: якщо є можливість, ми їх збиваємо", - підкреслив міністр.
Невідомі дрони біля військової бази у Бельгії
Нагадаємо, в ніч 1 листопада у повітряному просторі Бельгії помітили невідомі дрони. Вони перебували над авіабазою Кляйне-Брогель у місті Пер, де зберігається американська ядерна зброя.
Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що безпілотники шпигували за винищувачами та боєприпасами.
Начальник Генштабу армії Бельгії Фредерік Вансіна наказав солдатам збивати підозрілі дрони, але лише безпечно, тобто "без супутніх збитків".
Ввечері 4 листопада у Бельгії поблизу військово-повітряної бази Кляйне-Брогель знову помітили невідомі безпілотники.
Спецслужби Бельгії вважають, що за серією інцидентів з дронами, які порушили повітряний рух і військові операції, стоїть іноземна держава - найімовірніше, Росія.
Сьогодні, 6 листопада, у Бельгії відбулося екстрене засідання Ради національної безпеки через інциденти з безпілотниками.