У Бельгії визначилися із заходами у відповідь на інциденти з дронами

У Бельгії за підсумками засідання Ради з питань національної безпеки вирішили посилити повноваження Національного центру повітряної безпеки (NASC) у відповідь на інциденти з дронами біля військової бази.

Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на VRT.