ua en ru
Чт, 06 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Бельгії визначилися із заходами у відповідь на інциденти з дронами

Бельгія, Четвер 06 листопада 2025 15:49
UA EN RU
У Бельгії визначилися із заходами у відповідь на інциденти з дронами Фото: міністр оборони Бельгії Тео Франкен (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Бельгії за підсумками засідання Ради з питань національної безпеки вирішили посилити повноваження Національного центру повітряної безпеки (NASC) у відповідь на інциденти з дронами біля військової бази.

Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на VRT.

Франкен зазначив, що "усі служби безпеки разом повинні мати загальну картину повітряного простору", тому NASC повинен це забезпечити.

За його словами, на засіданні обговорювалося питання заходів протидії дронам. Наразі доопрацьовується це питання, щоб завтра подати його на розгляд уряду.

"Тим часом не можна допускати ворожих дронів на нашу територію та над нашими військовими базами. Завдання та вказівки чіткі: якщо є можливість, ми їх збиваємо", - підкреслив міністр.

Невідомі дрони біля військової бази у Бельгії

Нагадаємо, в ніч 1 листопада у повітряному просторі Бельгії помітили невідомі дрони. Вони перебували над авіабазою Кляйне-Брогель у місті Пер, де зберігається американська ядерна зброя.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що безпілотники шпигували за винищувачами та боєприпасами.

Начальник Генштабу армії Бельгії Фредерік Вансіна наказав солдатам збивати підозрілі дрони, але лише безпечно, тобто "без супутніх збитків".

Ввечері 4 листопада у Бельгії поблизу військово-повітряної бази Кляйне-Брогель знову помітили невідомі безпілотники.

Спецслужби Бельгії вважають, що за серією інцидентів з дронами, які порушили повітряний рух і військові операції, стоїть іноземна держава - найімовірніше, Росія.

Сьогодні, 6 листопада, у Бельгії відбулося екстрене засідання Ради національної безпеки через інциденти з безпілотниками.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бельгія Дрони
Новини
Майже 2600 гірників під землею. РФ знеструмила шахти на Дніпропетровщині
Майже 2600 гірників під землею. РФ знеструмила шахти на Дніпропетровщині
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України